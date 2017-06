«Zorn»-Krimis in der Diskussion

artikel-ansicht/dg/0/

Halle (dpa) Über eine Fortsetzung der in Halle spielenden ARD-Krimireihe «Zorn» soll in den kommenden Wochen entschieden werden. Eine Sprecherin der ARD-Tochter Degeto sagte am Mittwoch in Frankfurt/Main, sie rechne im Sommer mit einer Entscheidung darüber, ob es einen sechsten Teil geben werde.