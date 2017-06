Juve-Trainer Allegri verlängert Vertrag bis 2020

artikel-ansicht/dg/0/

Turin (dpa) Vier Tage nach dem verlorenen Champions-League-Finale gegen Real Madrid hat Juve-Trainer Massimiliano Allegri seinen Vertrag in Turin bis 2020 verlängert, teilte der italienische Fußball-Rekordmeister mit.

Nach Medienberichten soll das Gehalt Allegris auf 7,5 Millionen Euro pro Saison erhöht worden sein. Der 49 Jahre alte Allegri hatte den Posten 2014 von Antonio Conte übernommen. Sein Vertrag lief noch bis 2018. Juve hatte im Mai den sechsten Titel nacheinander in der Serie A gefeiert. Am 3. Juni verlor die Mannschaft mit dem deutschen Nationalspieler Sami Khedira das Finale der Königsklasse in Cardiff gegen Real Madrid mit 1:4.