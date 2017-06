Pokal, Knoblauch, Party

artikel-ansicht/dg/0/

Jedes Jahr ist dort was los. Menschen aus dem Umkreis von zirka 50 Kilometern steuern eine Wiese des Milchguts Bahnitz an, die sich zwischen Nitzahn und Knoblauch befindet. Dort wird alle Jahre wieder ein 600 Quadratmeter großes, mit Holzboden ausgestattetes Partyzelt aufgebaut. So auch am Pfingstsamstag. "In diesem Jahr haben wir erstmals zusätzlich ein kleineres zweites Zelt als zweiten Dancefloor", erzählte Mirko Paproth. Der Organisator hat am 27. März Geburtstag. "Da das Wetter einfach zu kalt ist, um mit Freunden im Freien zu feiern und zu grillen, haben wir die Feier mit der dreier Freunde in die wärmere Jahreszeit verlegt", so Paproth weiter. Am 25. Mai 1999 organisierten er und mehr als 40 Freunde als Helfer die erste öffentliche Party, zunächst noch auf dem Dorfplatz inJetzt, auf der Wiese vor dem Ort, gab es die 18. Maiparty, auch wenn sie in den Juni fiel. Hunderte feierten wieder ausgelassen zu Pop, Rock, Stimmungsmusik und dem ein und anderen Discoschlager. René Kopitzke, der in Nitzahn geboren ist und in Knoblauch wohnt, legt seit 18 Jahren als DJ Ballou auf. Seit sechs Jahren gemeinsam mit seinem Kumpel Andreas Oeter, alias DJ Andrew. Unter denen, die weit bis in die Morgenstunden ihren Spaß hatten, gehörten auch die Jungs der A-Junioren des TSV Chemie Premnitz. Das Fußballteam hatte allen Grund dazu. Pfingstsamstag wurden sie Pokalsieger.

Das nächste Mal ist Knoblauch am 21. Oktober wieder Ziel für hunderte Besucher. Dann ist Treckertreffen. Der Feuerwehrverein Knoblauch organisiert die jährliche Veranstaltung. Vorsitzender ist Mirko Paproth.