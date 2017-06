artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Das Anfang des Jahres gebildete Bündnis für mehr Videoüberwachung in Berlin will seinen angekündigten Gesetzentwurf noch vor der Sommerpause vorlegen. Das kündigte einer der Initiatoren, Ex-Justizsenator Thomas Heilmann (CDU), am Mittwoch nach einem Gespräch mit Innensenator Andreas Geisel (SPD) an. Der Entwurf soll dann bei einem Volksentscheid zur Abstimmung gestellt werden, dessen erste Phase im Herbst starten könnte.