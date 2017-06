Flutlichtanlage kann erneuert werden

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Der SV Falkensee-Finkenkrug hat am Dienstag von Havellands Landrat Roger Lewandowski (CDU) Fördermittel für den Bau einer Flutlichtanlage auf dem vereinseigenen Sportplatz an der Leistikowstraße erhalten. Das Geld in Höhe von rund 47.000 Euro stammt aus dem Topf "Goldener Plan Havelland".