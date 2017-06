Oberhavel: VBB-Chefin rechnet mit massiv steigenden Fahrgastzahlen

artikel-ansicht/dg/0/

"Das Wachstum hört nicht an der Berliner Stadtgrenze auf", kommentierte Susanne Henckel, Chefin des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg (VBB), diese Prognose am Dienstag in Hennigsdorf. Für den Abschnitt Oranienburg-Karower Kreuz wird mit einem Zuwachs von fast 50 Prozent gerechnet, zwischen Hennigsdorf und Velten um 18 Prozent. Selbst im Nordkreis, wo ein Rückgang der Bevölkerung angenommen wird, werden Zuwächse auf der Schiene prognostiziert, so um etwa ein Viertel zwischen Löwenberg und Borgsdorf. Wie der steigende Bedarf bewältigt werden soll, dazu äußerte sich Henckel nicht konkret.

Ihre Zurückhaltung liegt darin begründet, dass sie dem Ende 2017 erwarteten neuen Landesnahverkehrsplan nicht vorgreifen will. Allerdings lehnte sie sich in einigen Detailfragen ein wenig aus dem Fenster. So unterstrich sie, dass es im Veltener Fall nicht um das Entweder-Oder von S-Bahn oder der Durchbindung des Prignitz-Expresses geht. Untersucht werden auch die Chancen, beide Vorhaben umzusetzen.

Eine Absage erteilte sei dem Wunsch von Birkenwerder, einen Regionalbahnhof zu bekommen und der Forderung, Städte wie Hennigsdorf und Oranienburg dem AB-Tarif zuzuordnen. Für 2018 versprach sie stabile Preise und darüber hinaus keine Stilllegen von Bahnhöfen.

