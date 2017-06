Doch kein Asylheim: Neue Ideen für Naumann-Straße

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1579530/

Architekt Stephan Bastmann hat das Grundstück in Bahnnähe im Auftrag der Oberhavel Holding Besitz- und Verwaltungsgesellschaft umgeplant und die neue Version am Dienstagabend den Mitgliedern des Stadtentwicklungsausschusses vorgestellt. Vorgesehen sind nun auf einer Fläche von gut 10 000 Quadratmetern in zwei Reihen jeweils fünf in ihrer Form variierende Mehrfamilienhäuser mit je vier Wohnungen. Mit knapp hundert neuen Anwohnern ist auf diese Weise zu rechnen. Die Häuser sind zweigeschossig und sollen nicht über die Friedrich-Naumann-Straße, sondern von der Südseite des Grundstücks aus über eine eigens zu bauende Straße erreicht werden.

"Bezahlbarer" Wohnraum soll es werden, wobei die zu erwartenden Miethöhen vorerst offen blieben. Die recht eng angelegte Bebauung passt sich in etwa in die Häuser der Umgebung ein. Die Bahnschienen verlaufen nah, deshalb soll es an der schallbelasteten Südseite eine etwa vier Meter hohe Lärmschutzwand geben.

"Es ist ein Vorentwurf, eher illustrativ gemeint als ganz konkret", sagte Bastmann zu dem Vorentwurf, der trotzdem viel Diskussionsstoff barg.

So kritisierte Oliver Jirka (Bündnis 90/Grüne), dieser Entwurf sehe nun eine deutlich dichtere Bebauung vor: "Vorher waren es vier Einzelhäuser mit je sechs Wohnungen, jetzt geht es um 40 Wohnungen", so Jirka. Für die Bündnisgrünen sei es gar nicht so selbstverständlich, dass dort überhaupt gebaut werde, nachdem der eigentliche Grund - eine notwendige Unterkunft für Geflüchtete und damit ein priviligiertes Bauvorhaben - weggefallen sei. Ein breiter Grünstreifen, der im ersten Entwurf vorgesehen war, sollte jedenfalls erhalten bleiben, meinte Jirka. "Die fünf Häuser an der Friedrich-Naumann-Straße fügen sich durchaus ein", sagte er. Auch die Gestaltung sei gelungen. "Aber es müssen nicht zwei Reihen sein."

Eine für die Erschließung zusätzlich von der Platanenallee aus angelegte Straße an der Bahnseite war eine Forderung an die Planer gewesen. So sollten die Anwohner der Friedrich-Naumann-Straße während der Bauphase nicht belästigt und auch nicht bei der Straßenerschließung an den Kosten beteiligt werden. Einige Ausschussmitglieder bemängelten aber die durch die weitere Straße entstehende größere Versiegelung. "Ein neue Straße zu bauen, bloß um keine schwierigen Gespräche mit den Anwohnern zu haben, ist ja wohl Unsinn hoch zwei", fand Horst Tschaut (Freie Wähler). Ob es am Ende für die jetzigen Anwohner preisgünstiger sei, wenn die Friedrich-Naumann-Straße zukünftig einmal ausgebaut werde und damit entsprechend weniger Anlieger zu Ausbaubeiträgen veranschlagt werden, wurde ebenfalls bezweifelt.

Als einen "gefälligen Entwurf", der noch ausgearbeitet werden müsse, bezeichnete der Ausschussvorsitzende Josef Andrle (SPD) die Pläne und lobte die frühzeitige Information. Auch Stefan Hohl (SPD) sprach sich für den Plan als "machbar" aus. Er regte an zu prüfen, wie sich das Vorhaben in Hohen Neuendorfs Grünverbundsystem einpasse. Die sachkundige Einwohnerin Marina von Muldau erklärte, bei der Schutzwand müsse auch darauf geachtet werden, dass der Schall nicht auf die gegenüberliegende bestehende Bebauung abpralle. Dies sei eine Sache der Ausführung, so Planungsfachdienstleiter Roland Luchterhand unter Hinweis auf die hohe Lärmschutzwand in der Niederheide, die den Schall schlucke.