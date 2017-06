Rieger kandidiert nicht

artikel-ansicht/dg/0/

Rheinsberg (MZV) Der Rheinsberger Stadtverordnete und Kreistagsabgeordnete HansGeorg Rieger (BVB/Freie Wähler) verzichtet auf eine Kandidatur für den Bundestag. Ursprünglich hatte er angekündigt, Unterschriften für seine Aufstellung sammeln zu wollen, nimmt nun aber davon Abstand. Stattdessen wolle er sich religiös einbringen. Der bekennende Katholik plant, in Rheinsberg einen christlichen Treffpunkt zu etablieren. Dieser soll in den Räumen der Kleiderkammer außerhalb der Öffnungszeiten geöffnet sein. Rieger stellt sich vor, dass dort über christliche Werte wie Wahrheit und Gerechtigkeit gesprochen wird. Auch Anhänger anderer Religionen und Atheisten, die diese Werte teilen, seien willkommen. Als Anlass nennt Rieger den 100. Jahrestag des Wunders von Fatima. In einem portugiesischen Dorf soll im Mai 1917 die Mutter Gottes erschienen sein.