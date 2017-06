Bandendiebstahl an BVG-Automaten - Geschwisterpaar festgenommen

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Berliner Polizei und Staatsanwaltschaft haben am Dienstag zwei Mitglieder einer insgesamt vierköpfigen Diebesbande festgenommen. Gegen den 30-jährigen Mann und seine 22 Jahre alte Schwester lag ein Haftbefehl wegen gewerbsmäßigen Bandendiebstahls vor. Die beiden Tatverdächtigen sollen gemeinsam mit zwei weiteren unbekannten Tätern Fahrscheinautomaten der BVG aufgebrochen und eine fünfstellige Geldsumme erbeutet haben. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.

artikel-ansicht/dg/0/1/1579536/

38 Mal soll die Bande die Automaten geknackt haben - sechs Mal hätten sie es versucht, so die Behörden. Bei anschließenden Durchsuchungen mehrerer Wohnungen und Häuser fanden die Ermittler neben fünf scharfen Schusswaffen mit dazugehöriger Munition auch eine Cannabisplantage. Das Geschwisterpaar, das in Charlottenburg-Wilmersdorf festgenommen wurde, sitzt nun in U-Haft.