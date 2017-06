Zusätzliche Stimmtaler bestellt

artikel-ansicht/dg/0/

Das Eberswalder Bürgerbudget gehört offensichtlich zu den Exportschlagern der Barnimer Kreisstadt. Allein mindestens sechs Kommunen in Brandenburg haben die Eberswalder Variante des Bürgerhaushalts inzwischen übernommen bzw. adaptiert. Dies geht aus dem Evaluationsbericht hervor, den das Rathaus nach fünf Jahren Bürgerbudget erstellt und jetzt vorgelegt hat. Und im Gespräch mit der MOZ bestätigt Kämmerer Sven Siebert: "Beinahe jede Woche meldet sich telefonisch eine Gemeinde bei mir und interessiert sich für unser Verfahren zum Bürgerhaushalt."

Das Eberswalder Bürgerbudget also eine Erfolgsgeschichte?"In jedem Fall", ist Siebert überzeugt. Die Zahlen sowie die wachsende Resonanz bestätigten dies. Seit der Premiere 2013, als das Bürgerbudget den Bürgerhaushalt ablöste, wurden insgesamt 488 Vorschläge durch die Eberswalder eingereicht. 43 Projekte wurden am Ende - dank Zuschuss aus dem Topf - realisiert. Mit einem Gesamtvolumen von gut 500 000 Euro. Geld, das aus Sicht von Sven Siebert gut angelegt wurde.

Zu den großen "Abräumern" gehörten vor allem Sportvereine, denen es aufgrund relativ hoher Mitgliederzahlen gelang, viele Mitstreiter zum Tag der Entscheidung für die Abstimmung zu mobilisieren. FV Preussen, Stahl Finow, SV Tornow, SV Eberswalde oder Ostender SV - sie alle profitierten bereits vom Budget. Sportstätten wurden saniert, aufgewertet. Aber auch Kitas schafften es immer wieder, sich vorn zu platzieren. So reicht die Palette der Sieger-Projekte von Spielplatzgestaltungen bis hin zur Unterstützung der Eberswalder Tafel oder zur "Wiederherstellung" von Klein Ahlbeck.

Das Erfolgsgeheimnis des Verfahrens liegt laut Kämmerer in seiner Einfachheit und Transparenz. Die Stadt stellt aus ihrem Haushalt jährlich ein Budget zur Verfügung - bislang waren es immer 100 000 Euro. Was in etwa 2,50 Euro pro Einwohner entspricht. Über die Verteilung dieser Mittel entscheiden die Eberswalder selbst. Das Parlament, so Siebert, hat damit echte Entscheidungsbefugnisse an die Einwohner übertragen. Gleichzeitig garantiere der Modus eine zeitnahe Umsetzung der Gewinner-Projekte. Mit diesem direktdemokratischen Instrument der Bürgerbeteiligung sei Eberswalde in Deutschland Vorreiter. Im Prüfbericht ist von einer "recht jungen Form" der Partizipation und deshalb einem "lernenden Verfahren" die Rede.

In Auswertung des jeweiligen Tages der Entscheidung hat die Stadt Eberswalde das Verfahren im Laufe der Jahre "verfeinert". Es kam immer wieder zu Modifikationen und Anpassungen. Nach der Premiere 2013 waren beispielsweise die Kostenobergrenze von 15 000 Euro sowie die Drei-Jahres-Karenzfrist eingeführt worden.

Für die Entscheidung übers Bürgerbudget 2018 seien zunächst keine Neuerungen vorgesehen, so Siebert. Die einzige mögliche Änderung könnte städtische Einrichtungen, wie zum Beispiel Kitas, betreffen. Für sie soll künftig ebenfalls die Drei-Jahres-Regel gelten. Ansonsten bliebe bei der sechsten Auflage alles beim Alten, beim Bekannten. Nach der Rekordbeteiligung von 2698 Teilnehmern an der Abstimmung 2016 - aufgrund des hohen Zuspruchs waren bereits die Stimmtaler knapp geworden - werde man für den Tag der Entscheidung am 16. September neue Chips bestellen, kündigt der Kämmerer an.

Ausgeschüttet werden erneut 100 000 Euro plus 119,25 Euro, die aus dem Vorjahr übrig seien, wie der Kämmerer sagt. Bislang sind im Rathaus 60 Bewerbungen eingegangen. Vor allem diverse Gehwegsanierungen sowie Sitzbänke in der Stadt und am Finowkanal stehen auf der Wunschliste der Eberswalder. Noch bis zum 30. Juni sind Vorschläge möglich. Dann prüft die Verwaltung die Ideen entsprechend den Kriterien und auf ihre Machbarkeit hin.

Vorschläge und Infos unter www.eberswalde.de/buergerbudget