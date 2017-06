Broschüre zum Eichenprozessionsspinner

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Kompakte Informationen zur Verbreitung des Eichenprozessionsspinners hat das Brandenburger Agrarministerium in einer Broschüre zusammengestellt. Wie das Ministerium am Mittwoch in einer Pressemitteilung informiert, sei der Schädling seit einigen Jahren vor allem im Nordwesten Brandenburgs ein Problem. Auch für Menschen, für die die Brennhaare der Raupe zu einer Gefahr werden können. In der Broschüre finden sich Informationen zur Verbreitung und zum Schutz vor dem Eichenprozessionsspinner. Das Heft kann kostenfrei bestellt werden.