«Udo-Lindenberg-Experience» - Rockstar plant «Panik City»

artikel-ansicht/dg/0/

Hamburg (dpa) Rockstar Udo Lindenberg (71) errichtet eine «Panik City». An der Hamburger Reeperbahn will er mit der «Udo Lindenberg Experience» Fans in seine Welt eintauchen lassen - auf einer Tour mit virtuellem Udo als ganz persönlichem Panik-Paten an der Seite.