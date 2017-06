Wawrinka nach Sieg gegen Cilic im Halbfinale

artikel-ansicht/dg/0/

Paris (dpa) Stan Wawrinka hat bei den French Open ohne große Mühe das Halbfinale erreicht. Der Schweizer setzte sich gegen den Kroaten Marin Cilic deutlich mit 6:3, 6:3, 6:1 durch und steht damit in Paris zum dritten Mal in Serie in der Vorschlussrunde.