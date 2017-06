Staffelübergabe bei Falkenhagens Ortschronisten

artikel-ansicht/dg/0/

Falkenhagen (MOZ) Martina Hopf hatte sich im Vorfeld der 700-Jahrfeier Falkenhagens in der Vorbereitunggruppe engagiert. Die Landärztin hatte in ihrer Falkenhagener Praxis unter anderem eine Ausstellung zur Geschichte des Landambulatoriums gestaltet - und war von der Resonanz beeindruckt: "Das haben sich so viele Leute angeschaut", erinnert sich die Allgemeinmedizinerin. Sie will nun, gemeinsam mit Florian Moritz, in die Fußstapfen von Ortschronist Harry Kreßner treten.

Dokumentenübergabe: Falkenhagens Ortschronist Harry Kressner (r.) und Heimatgeschichtler Manfred Nitschke übergeben Material an Ärztin Martina Hopf

Der 81-Jährige hat begonnen, seinen Nachfolgern Materialien zu übergeben, die er im Rahmen seines Ehrenamtes zusammengetragen und verarbeitet hat. Auch ein großer, alter Rechner von ihm steht schon in den beiden Räumen im Obergeschoss des Ärztehauses, in denen einst ein Kinderarzt und Ergo-Therapeut praktizierten bzw. einer zur Sauna gehörten - und die nun das Gemeindearchiv beherbergen sollen.

Aus der ehemaligen Heimatstube seien ja auch kaum noch Ausstellungsstücke übrig, sagt Harry Kreßner. Das klingt bitter. Falkenhagens Ortschronist hat mehrere Heimatstuben-Umzüge mitgemacht. Nun will der Physiker auch aus dem Ehrenamt "aussteigen".

Wie er ist auch Manfred Nitschke (70) froh, dass das gesammelte Material zur Ortsgeschichte in gute Hände kommt. Der gebürtige Falkenhagener, der lange in Berlin lebte, heute in Mahlow im Landkreis Teltow-Fläming zu Hause ist, blieb seinem Heimatort stets verbunden.

Aus Nitschkes "Feder" stammen mehrere Schriften zur Geschichte Falkenhagens. Im kommenden Jahr soll seine mehr als 1000-seitige Chronik von Falkenhagen erscheinen, kündigt er beim Treffen mit Martina Hopf an. Bei dem übergibt Nitschke der Ärztin die Kopie eines Dokumentes aus dem Jahre 1681, das aus dem Potsdamer Zentralarchiv stammt. Das Schreiben belegt, dass Martina Hopf in eine der ältesten Familien Falkenhagens eingeheiratet hat, die Familie Falkenberg. Die hatte sich in dem Dokument beim Kurfürsten beschwert.

Um die alten Dokumente besser lesen zu können, will Martina Hopf das Altdeutsche studieren, kündigt die 60-Jährige an. Sie berichtet, dass sie in ihren Sprechstunden von älteren Patienten viel über die Vor- und Nachkriegsgeschichte erfahren hat.

In Florian Moritz wird die künftige Ortschronistin einen jungen Mitstreiter haben: Der 31-jährige Falkenhagener, der als Erzieher in einem Frankfurter Hort tätig ist, hat die Begeisterung für die Heimatgeschichte förmlich geerbt: Einer seiner Vorfahren hatte einst jene mehr als 3000 Jahre alte Keramik gefunden, die heute im Lebuser Museum ausgestellt ist.

Beim Treffen mit Harry Kreßner und Manfred Nitschke bittet Martina Hopf um eine Übergabe "Stück für Stück". Und darum, dass die "Profis" mit ihr reden und sie sich nicht nur durch Berge von Unterlagen arbeiten müsse. Für das künftige Gemeindearchiv ist der Ärztin wichtig, dass Interessierte für Recherchen an das Material heran kommen.