Dreharbeiten in der Innenstadt

Bad Belzig (MZV) Auf Grund von Dreharbeiten der U5 Filmproduktion wird es am kommenden Freitag, 9. Mai, in der Bad Belziger Innenstadt zeitweise zu Beeinträchtigungen kommen.

Für die Dreharbeiten wird der Marktplatz von 7.00 bis 20.00 Uhr vollständig gesperrt. Auch der Parkplatz "Meierhof" wird in selbiger Zeit voll gesperrt. Kurzzeitige Intervallsperrungen wird es im Kämmererweg, in der Wallstraße, in der Schloßstraße und in der Sandberger Straße geben. Die Filmproduktionsfirma und die Stadt bitten um Verständnis.