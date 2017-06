Torsteher Lopusiewicz trifft

artikel-ansicht/dg/0/

Altlüdersdorf (MOZ) Im Spiel der emotionalen Schlussphase unterlagen die Seelower Oberliga-Fußballer zum Saisonende beim SV Altlüdersdorf mit 2:3. Zunächst traf Victoria-Schlussmann Rafal Lopusiewicz in der Nachspielzeit per Kopf zum 2:2-Ausgleich, Altlüdersdorfs Ümit Cicek erzielte in den Jubel hinein dann den Siegtreffer.

Den besseren Auftakt durfte die gastgebende Elf von Trainer Mike Frank, der den Brandenburger Klub gegen die Victoria aus Seelow ein letztes Mal betreute, für sich verbuchen. Der Lohnder intensiven Bemühungen ließ auch nicht allzu lange auf sich warten. Hassan Salhab schloss eine sehenswerte Kombination mit dem Führungstreffer ab. In der Folgezeit entwickelte sich eine intensive Begegnung mit etlichen Strafraumszenen für beide Mannschaften. Die vielversprechendsten Chancen hatten jedoch weiterhin die Platzherren, die allerdings einen möglichen zweiten Treffer durch Sven Marten (9.), Ricky Djan-Okai (21.) und auch Szymon Sidorowicz (27.) verpassten. Dafür durften die nun stärker werdenden Victorianer jubeln, als Mariusz Wolbaum im Anschluss an einen Eckball im Nachfassen aus der Distanz zum 1:1-Pausenstand traf (32.).

Kaum hatte die Unparteiische Sandra Stolz den zweiten Durchgang frei gegeben, da klingelte es bereits ein nächstes Mal im Seelower Kasten. SV-Angreifer Ricky Djan-Okai hatte mit seinem elften Saisontor das 2:1 erzielt. Wenig später holte Altlüdersdorfs Szymon Sidorowicz Gegenspieler Wolbaum im Strafraum von den Beinen. Wolbaum trat selbst zum Elfmeter an, doch SVA-Schlussmann Selvedin Begzadic hielt (51.). In der 55. Minute folgte die nächste "Dummheit" von Sidorowicz. Selbst in die Zange genommen, riss er einen Gegenspieler Rick Drews um. Gelb-Rot war die Folge. Seelow drängte nun auf den Ausgleich, benötigte jedoch die Nachspielzeit bis zum zweiten Treffer. Schlussmann Lopusiewicz markierte per Kopf das 2:2. Doch mitten in den Jubel der Victotianer traf der eingewechselte Ümit Cicek mit einem Freistoß zum 3:2-Endstand.

Der Kreiskonkurrent FC Strausberg konnte mit einem Auswärtserfolg die nun abgelaufene Saison in der Fußball-Oberliga Nord beenden. Beim SV Grün-Weiß Brieselang gewann die Elf von Trainer Christof Reimann am Ende hochverdient mit 2:0. Die Partie begann recht flott, denn auch die Grün-Weißen wollten zum Saisonabschluss ihren Fans noch mal etwas bieten. Trotzdem stand es zur Halbzeit 1:0 für den FC. Martin Kemter schoss das 0:1. Er stand genau da, wo ein Mittelstürmer stehen muss und schoss praktisch vom Elfmeterpunkt aus ein. Für Kemter war es das zwölfte Saisontor.

Auch in der zweiten Halbzeit blieben die Strausberger weiter am Drücker. Das 2:0 für die Strausberger schoss Dennis Rötzscher. Nach schönem Pass von Tim Bolte, ließ er im Abschluss Brieselangs Torhüter Ronny Übermuth keine Chancen. "Ein wirklich schönes Tor", zeigte sich auch Holger Ohde total begeistert. Aus seiner Sicht bekamen Spieler wie Maximilian Hinz, Max Nürbchen und auch Tim Bolte Bestnoten. Ende gut - fast alles gut? "Na klar, ich bin zufrieden, dass wir nun die Saison mit Platz 13 abschließen können."

Ohde hat bereits verkündet, dass die neue Saison schon am 29. Juni wieder beginnen wird. Dann wird es den traditionellen Trainingsauftakt in der Strausberger Energie-Arena geben. Die Randberliner haben auch ein umfangreiches Trainingsprogramm erstellt, zu dem mehrere Testspiele sowie ein intensives Trainingslager gehören. Zu möglichen Neuverpflichtungen wollte Ohde noch nicht viel sagen. Fest steht, dass der Kapitän Sirko Neumann in der neuen Saison nicht mehr für den FC Strausberg spielen wird.

Der Verein vermeldet, dass das Trainerteam gemeinsam mit der sportlichen Leitung erneut Veränderungen im Kader vornehmen wird, wobei der Fokus klar auf jungen Spielern mit deutschem Pass liegt.