Da staunte Eggenstein nicht schlecht...

Bad Belzig (MZV) Einige Bad Belziger können sich aktuell in der Filiale der Mittelbrandenburgischen Sparkasse in der Kur- und Kreisstadt begegnen. Die Doppelgänger - Portraits der Hobbykünstlerin Annette Elisath - begeisterten bereits bei der Vernissage am vergangenen Donnerstag Nachmittag.

Bierbrauer Norbert Eggenstein ist genau dies bereits passiert. Die Überraschung stand ihm ins Gesicht geschrieben, als er sich genau dort begegnete. "Das ist das erste mal, dass mich jemand gemalt hat", so Eggenstein, der von der Portraitmalerei nichts wusste. "Ich habe wahllos einige Menschen aus der Stadt dafür ausgewählt. Leute, die für Bad Belzig viel Gutes getan haben", erklärt Elisath. Und so finden sich neben dem Bierbrauer unter anderem Kurortkoordinator Dr. Christian Kirchner, Schwimmbad Chef Uwe Moritz, Keimzeit Frontmann Hartmut Leisegang, Bildungsminister Günter Baaske und Erwin Penner - ihr Mentor an der Volkshochschule.

Annette Muschert von der MBS wiederum hofft, dass der eine oder andere Ausstellungsbesucher in den kommenden Wochen nicht nur in Finanzen, sondern in die Kunst investieren wird. "Bilder gehören schließlich nicht ins Depot, sondern an die Wand", so Muschert lächelnd. Die Erlöse aus verkauften Werken will Annette Elisath wiederum dem Netzwerk "Gesunde Kinder" zukommen lassen. Diesbezüglich erklärt sie: "Ich wurde vor acht Wochen Oma und bin noch so voller Glückshormone."

Seit mehr als zehn Jahren gehört die 57-Jährige zu den so genannten "Mittwochsmalern" an der Volkshochschule, die sich unter Leitung von Erwin Penner an ständig neue Begegnungen mit Pinsel und Farbe wagen. Erwin Penner wiederum war am Donnerstag voll des Lobes über die Bad Belziger, die ihn von den Wänden der Sparkasse herab anlachten. Dass er auf dem Bild grüne Haare trägt, quittiert er mit einem lachen und sagt: "Sie stehen mir".

Die großformatigen Portraits stehen allen Kunstinteressierten offen und sind zu den täglichen Öffnungszeiten der Mittelbrandenburgischen Sparkasse zu sehen.