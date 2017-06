Schäden durch Biber beziffert

artikel-ansicht/dg/0/

Oderaue (MOZ) Auf den Aufruf des Amtes Barnim-Oderbruch auch über das Amtsblatt, dass Betroffene ihre Schäden melden, die durch Biber angerichtet worden sind, habe sich kein einziger Bürger in der Verwaltung gemeldet, berichtete Helge Suhr, in der jüngsten Gemeindevertreterversammlung von Oderaue in Neureetz. Der Leiter des Bau- und Ordnungsamtes des Amtes Barnim-Oderbruch zeigte sich angesichts der vorherigen und teils heftigen Diskussionen um in Mitleidenschaft gezogene Obstbäume und Zäune beziehungsweise einsinkende Fahrzeuge etwas ratlos. Zugleich nannte er Kosten in Höhe von mindestens 36 500 Euro, die der Gemeinde entstanden sind, um Biberschäden zu beseitigen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1579550/

Etwas mehr als 20 800 Euro seien in dem Zusammenhang zwischen 2014 und 2017 für Straßenreparaturen angefallen. Die Maßnahmen in der Ringstraße in Zäckericker Loose seien in dem Betrag bereits enthalten. Hinzu kämen Grabungsschäden an der Brücke in Neurüdnitz-Spitz, die für 15 650 Euro behoben worden seien. Schwer zu beziffern sei unterdessen der durch Biber angerichtete Schaden an 20 gemeindeeigenen Bäumen. "Wir haben deshalb erst einmal darauf verzichtet", so Helge Suhr weiter.

Gemeindevertreter Michael Rubin äußerte sich bitter enttäuscht: "Wozu haben wir jetzt diese Aktion gemacht. Vorher hatte jeder etwas zu erzählen." Auch beim Kreisbauernverband habe sich offensichtlich niemand offiziell über Biberschäden beklagt, erklärte der Zollbrücker.

Auch Bodo Schulz aus Neuküstrinchen bedauerte das Inaktivbleiben der Bevölkerung und verwies auf die Gesamtverantwortung für das Oderbruch und den Hochwasserschutz. "Hätten wir 1997 bereits die Biberschäden von heute gehabt, hätte das Wasser nicht gehalten werden können", sagte er.

Der Vorschlag von Helge Suhr, sich anschließend im nichtöffentlichen Teil noch einmal über die Frage zu verständigen, wie das Thema weiter verfolgt werden kann, wurde allgemein begrüßt. Für eine Veröffentlichung dazu sei es allerdings noch zu früh, bat der Amtsleiter auf Nachfrage dieser Zeitung um Verständnis.