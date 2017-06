Protest: Bürgerbündnis kündigt Demonstration an

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee ((red/pat)) Nachdem sich in Falkensee das "Bürgerbündnis 100 Linden" vor gut einem Monat gegründet hat, soll nun während einer Demonstration gegen den mutmaßlich bevorstehenden Kahlschlag an der Spandauer Straße protestiert werden. Bündnis-Sprecherin Juliane Kühnemund und all die Mitstreiter kämpfen bereits jetzt hinter den Kulissen gegen die angekündigte Totalfällung. Sie wollen schließlich nicht, dass "die schöne Lindenallee bald der Säge zum Opfer fällt". Stattdessen fordern sie den Erhalt der Bäume und ein moderiertes Verfahren mit Experten, um eine akzeptable Lösung zu finden.

Nachdem für den Kreisverkehr schon etliche stattliche Linden gefällt wurden, sollen nun bekanntermaßen im zweiten Bauabschnitt alle übrigen 100 Bäume gefällt werden. Dagegen hat sich Widerstand formiert. Denn: Das "Bürgerbündnis 100 Linden" sieht dazu keine Notwendigkeit. "Sicherlich sollte es möglich sein, eine so breite Straße so auszubauen, dass die Bäume weitestgehend erhalten bleiben können, vor allem weil die Spandauer Straße weiterhin nur einspurig bleiben soll", so Kühnemund.

Laut eines Gutachtens, das vor einigen Wochen im Stadtentwicklungsausschuss vorgestellt worden war, seien die Bäume keineswegs krank und auch weiterhin standsicher. Linden seien schließlich extrem widerstandsfähig und robust. "Eine Totalfällung widerspricht nicht nur dem Bundesnaturschutzgesetz sondern würde auch das Ortsbild Falkensees nachträglich und dauerhaft negativ beeinflussen. Mit anderen Worten: Nach dem Ausbau fährt man nicht mehr in eine grüne Gartenstadt sondern in eine graue Betonstadt mit kümmerlichen Bäumchen am Straßenrand", so Kühnemund weiter. Das Bürgerbündnis ruft deshalb alle Falkenseer dazu auf, friedlich gegen die Fällungen zu demonstrieren. In dem Bündnis sind zahlreiche Interessengruppen und Initiativen zusammengeschlossen. Termin/Treffpunkt: Samstag, 17. Juni, von 11 bis 13 Uhr auf dem Platz an der Rotunde, Spandauer Straße.