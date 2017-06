artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Philipp ist zwölf und geht in Oranienburg in die sechste Klasse. Nach den Sommerferien ändert sich sein Schulleben radikal. Dann muss er nach Gransee. 90 Minuten hin, 90 Minuten zurück. Das Staatliche Schulamt hat ihm diese Schule zugewiesen. Sein Wunsch war das nicht.

Seine Eltern gehen dagegen auf die Barrikaden. Sie ziehen alle Register, schreiben Briefe an Abgeordnete und Oranienburgs Bürgermeister, telefonieren mit Lokalpolitikern und erwägen eine Klage gegen das Schulamt. "Es kann doch nicht sein, dass mein Sohn zum Weltenbummler wird", sagt Jenny Gerecke, "das ist nicht zumutbar." Außerdem sei Philipp der einzige aus seiner bisherigen Klasse, der nach Gransee müsse. "Er wird komplett aus seinem Umfeld herausgerissen. Für mich wäre das auch schlimm. Philipp ist total unglücklich."

Kein Einzelfall. 28 Kindern aus Oranienburg und Umgebung konnte auf der Suche nach einer Oberschule weder der Erst- noch der Zweitwunsch erfüllt werden. Vielen Eltern und deren Kindern droht nun ein Pendlerleben, weil sie auf Schulen mit freien Kapazitäten verteilt werden, zum Beispiel nach Kremmen, Zehdenick, Löwenberg oder eben nach Gransee. "Für meinen Sohn bedeutet das eine 50-Stunden-Woche außer Haus", hat Jenny Gerecke errechnet.

Dass der Platz so knapp ist, liegt an den Umbau- und Sanierungsarbeiten an der Torhorst-Gesamtschule in Oranienburg. Sie hat sonst einen Klassenzug mehr. Normalerweise hätten alle Kinder untergebracht werden können.

Jenny Gerecke setzt nicht auf Hoffen und Schweigen, sondern auf Handeln und Reden. Sie war persönlich in der Jean-Clermont-Schule in Sachsenhausen und bei der Diesterweg-Oberschule in Hennigsdorf, um nachzuhaken. Immerhin schaffte sie es auf die Nachrückerlisten. Doch die sind lang und die Schulleiter schüttelteten eher bedauernd den Kopf.

"Vielleicht sollten sich mal das Land und der Kreis an einen Tisch setzen und im Sinne unserer Kinder nach konstruktiven Lösungen suchen, statt unsere Kinder kaputt zu machen", schreiben Philipps Eltern an Oranienburgs Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke (SPD). Sie schlagen einen Plan B vor. So lange die Umbauarbeiten der Torhorstschule andauern, könnte an der Sachsenhausener Jean-Clermont-Schule ein Container aufgestellt werden, um so die "überschüssigen" Schüler vorübergehend aufzunehmen.

Jenny Gerecke und ihr Lebenspartner Mario Kunze wollen alle Hebel in Bewegung setzen, damit ihr Sohn nicht nach Gransee muss. Als "Weltenbummler" hätte er dann nach Hausaufgaben nämlich keine Zeit mehr für sich und seine Freunde. Zudem befürchten sie negative Auswirkungen auf die Noten.