Pfingstpokal der Vorderlader-Schützen

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der 26. Pfingstpokal Vorderlader am Frankfurter Schießzentrum stand unter dem Motto 25 Jahre Abteilung Vorderlader in der Schützengilde Frankfurt a.d.Oder 1406. Traditionell wird um die Pokalwertung in den Disziplinen Perkussions- gewehr und Perkussionspistole sowie um Leistungsmedaillen in vier Klassen geschossen.