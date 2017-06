Europa-Ausschuss empfing Kollegen aus Zielona Góra

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Manchmal ist die Nachricht, wer einer Veranstaltung fernbleibt, noch interessanter als die Liste der Teilnehmer. So geschehen am Mittwoch, als sich am Bertolt-Brecht-Gymnasium in Bad Freienwalde (Märkisch-Oderland) der Europa-Ausschuss des Brandenburger Landtags mit dem Ausschuss für Internationale Zusammenarbeit des Parlaments der polnischen Nachbarwojewodschaft Lebuser Land traf. Denn die regionalen Abgeordneten der national-konservativen Partei "Recht und Gerechtigkeit" (PiS), die in ganz Polen regiert, nahmen nicht teil.

"Natürlich haben wir sie eingeladen, zum einen, weil es sich so gehört, aber vor allem, weil wir unsere Zusammenarbeit mit Brandenburg für ganz wichtig halten", sagte die Vorsitzende des polnischen Ausschusses, Grazyna Deren. "Wer nicht kommt, stellt sich selbst ins Abseits", meinte die Frau, die der Bauernpartei PSL angehört. Ihre Partei bildet in der Wojewodschaft Lebuser Land eine Koalition mit der liberalen "Bürgerplattform" und dem Linksbündnis SLD - Parteien also, die auf der nationalen polnischen Ebene zur Opposition gehören. "Ich glaube, dass die PiS in unserer Wojewodschaft auch bei den Regionalwahlen im kommenden Jahr nicht gewinnen wird", sagte Deren.

Die Brandenburger Landtags-Abgeordneten wollten sich nicht zur PiS äußern, sondern empfingen die Gäste herzlich. "Im Herbst waren wir schon zu einem gemeinsamen Treffen in der Nähe von Zielona Góra eingeladen", sagte der Vorsitzende des Europaausschusses, Marco Büchel von der Linkspartei. Er habe die Polen nun nach Bad Freienwalde eingeladen, "weil die Aula des Brecht-Gymnasiums ein Beispiel dafür ist, wofür die Mittel von der Europäischen Union eingesetzt wurden, und weil das Gymnasium auch eine polnische Partnerschule hat".

Inhaltlich ging es bei der Tagung vor allem um die grenzüberschreitenden Verkehrsverbindungen, wobei beide Seiten ihr Interesse an noch mehr Zügen und Brücken betonten, zugleich aber darauf verwiesen, dass die Bundesregierung und die Zentralregierung in Warschau bei der Finanzierung viel mitzureden haben.

Kritisiert wurde etwa, dass der Bund die Bahnstrecke von Angermünde nach Stettin nicht zweigleisig ausbauen will. Als Neuheit wurde verkündet, dass die grenzüberschreitende Buslinie zwischen Frankfurt (Oder) und Slubice vermutlich auch künftig gesichert sein wird. Derzeit verhindert ein polnisches Gesetz noch, dass die Kommune Slubice Geld nach Frankfurt überweisen kann.

"Doch dafür scheint eine Lösung in Sicht", kündigte die Staatssekretärin aus dem Europaministerium, Anne Quart, an. Die Präsidenten beider Parlamente, Britta Stark und Czeslaw Fiedorowicz, nahmen an der Begegnung teil.