"Die Gemeinde ist stolz auf Sie"

Eigentlich gibt es seit 1963 eine Ortsgruppe der Volkssolidarität, erinnerte Vorsitzender Walter Neuber in seiner Festrede, in Fredersdorf-Vogelsdorf. Doch in der Euphorie der Wendezeit löste sie sich auf, um aber rasch, nämlich exakt am 2. Juni 1992, wieder gegründet zu werden. Neuber, der seit 2000 Vorsitzender ist, erinnerte an die Anfänge in der Begegnungsstätte, an das Gründungskomitee, dankte dem fast 90-jährigen Siegfried Völter für sein damaliges Engagement, diese Gruppe zu unterstützen. Er erinnerte an seinen Vorgänger Werner Schmalzl und bat um eine Gedenkminute für viele verstorbene, engagierte Mitglieder.

Sechs Interessengruppen gibt es heute, die von der beliebten Rückenschule bis zu den Keglern reichen. Gesucht werden Skatspieler und digitale Fotografen, beide IGs sind aus Mangel an Interessenten bzw., weil so viele verstorben sind, nicht mehr aktiv.

Verbandsvorsitzender Bernd Niederland hob vor allem die 17 Helfer hervor, die sich um die Kranken und Hilfsbedürftigen in der Ortsgruppe kümmern. Dies wäre eine nicht bezahlbare soziale Wertschöpfung von rund 3500 Stunden ehrenamtlicher Arbeit im Jahr. Der stellvertretende Landrat Friedemann Hanke bat die Aktiven, auch in den kommenden Jahren im Blick zu behalten, wer bei ihnen im Mittelpunkt steht: Die Menschen. Winfried Gerstenberg, stellvertretender Vorsitzender der Volkssolidarität in Oderland, überbrachte nicht nur eine kleine Gabe für die musikalische Umrahmung - hervorragend der Kreismusikschüler Jacob Eckert am Klavier - sondern lobte auch, dass das Motto des sozialen Wohlfahrtsverbandes "miteinander-füreinander" in Fredersdorf-Vogelsdorf hervorragend umgesetzt werde. Die Vorsitzende der Gemeindevertretung, Regina Boßdorf, ihr Vorgänger Siegfried Völter und Ehrenbürger Dieter Kromphardt dankten für das Engagement der vielen Ehrenamtler. Bürgermeister Thomas Krieger betonte, dass 25 Jahre Volkssolidarität tolle attraktive Veranstaltungen, immer lecker Kaffee und Kuchen, aber auch den Aufbau und die Vertiefung von Freundschaften, zudem auch der Trost, untereinander, wenn er geboten ist, bedeuten. "Die Gemeinde ist stolz auf Sie", fasste er zusammen.

Zahlreiche verdienstvolle Mitstreiter wurden mit Urkunde und Blumen für langjährige Mitgliedschaften geehrt. Ein besonderes Dankeschön ging an den Vorsitzenden Walter Neuber, der Motor und Gesicht der Volkssolidarität im Ort ist. An Katja Leese-Petzold und ihren Mann Artur Leese. Sie ist seit Jahren Verfasserin redaktioneller Beiträge und organisiert Hobbyausstellungen, er ist Chronist und Fotograf. Einen herzlichen Beifall bekam auch Rena Weitzel, die seit mehr als 20 Jahren die beliebten Reisen und Ausflüge organisiert, sowie Brigitte Bornemann, die unter anderem die Monatspläne erstellt.