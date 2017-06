artikel-ansicht/dg/0/

Brieselang (MOZ) Der FC Strausberg konnte mit einem Sieg die Saison in der Fußball-Oberliga Nord beenden. Beim SV Grün-Weiß Brieselang gewannen die Strausberger am Ende hoch verdient mit 2:0. Der FCS beendet die Saison mit Tabellenplatz 13.

Es war natürlich schwer, noch mal alle zu motivieren. Denn im letzten Spiel der Serie ging es eigentlich um nichts mehr. "Das stimmt nicht ganz, denn wir haben bei unseren Spielern noch mal an die Ehre appelliert. Nach einer durchwachsenen Saison sollte wenigstens ein Nichtabstiegsplatz zu Buche stehen", sagte der Sportliche Leiter beim FCS, Holger Ohde.

Er berichtet, dass es vor dem Spiel noch mal eindringliche Worte an die Mannschaft gab. "Hat sich ganz offensichtlich gelohnt, denn unsere Strausberger boten ein wirklich gutes Spiel", betonte Ohde. Der FC Strausberg beendet die Saison mit fünf Siegen, zehn Unentschieden und 15 Niederlagen.

Gespielt wurde in Brieselang auf Kunstrasen auf dem Fichte-Sportplatz. Vor der Partie wurden beim Gastgeber einige Spieler verabschiedet. Man will, oder man muss, in der Zukunft bei den Grün-Weißen mehr auf die Jugend bauen.

Die Partie begann recht flott, denn auch die Grün-Weißen wollten zum Saisonabschluss ihren Fans noch mal etwas bieten. Trotzdem stand es zur Halbzeit 1:0 für die Strausberger. Martin Kemter schoss den Führungstreffer nach einer Ecke. Er stand genau da, wo ein Mittelstürmer stehen muss und schoss praktisch vom Elfmeterpunkt aus ein. Für ihn war es das zwölfte Saisontor.

Auch in der zweiten Halbzeit blieben die Strausberger weiter am Drücker. Das 2:0 für die Strausberger schoss Dennis Rötzscher. Nach schönem Pass von Tim Bolte ließ er im Abschluss Brieselangs Torhüter Ronny Übermuth keine Chance. "Ein wirklich schönes Tor", zeigte sich auch Ohde begeistert. Aus seiner Sicht bekamen Spieler wie Maximilian Hinz, Max Nürbchen und auch Tim Bolte Bestnoten.

Ende gut - fast alles gut? "Na klar, ich bin zufrieden, dass wir nun die Saison mit Platz 13 abschließen können."

Ohde hat schon verkündet, dass die neue Saison bereits am 29. Juni wieder beginnen wird. Dann wird es den traditionellen Trainingsauftakt in der Energie-Arena geben. Die Strausberger haben ein umfangreiches Trainingsprogramm erstellt, zu dem mehrere Testspiele sowie ein Trainingslager gehören. Zu möglichen Neuverpflichtungen wollte Ohde noch nicht viel sagen. Fest steht aber, dass das Trainerteam gemeinsam mit der sportlichen Leitung erneut Veränderungen im Kader vornehmen wird, wobei der Fokus klar auf jungen Spielern mit deutschem Pass liegt. Sicher ist, dass der Kapitän Sirko Neumann in der neuen Saison nicht mehr für den FC Strausberg spielen wird.

Beim gemeinsamen Saisonausklang in der Energie-Arena nach dem Spiel in Brieselang wurde Martin Kemter als bester Torschütze im AOK-Landespokal ausgezeichnet. Denn genau in diesem Wettbewerb hatte der FCS mit dem Einzug ins Halbfinale den bislang größten Erfolg der Vereinsgeschichte erreicht. Hier verlor der FCS bekanntlich gegen Luckenwalde - eine Saison mit Höhen und Tiefen geht damit zu Ende.

FC Strausberg: Hampf - Mertins, Wiejkuc, Turek, Mastalerz (52. Kleinert) - Rötzscher, Bolte, Neumann, Nürbchen (70. Kucharzczyk) - Hinz, Kemter (85. Avdulahu)

Tore: 0:1 Martin Kemter (45.), 0:2 Dennis Rötzscher (73.) - Schiedsrichter: Andreas Becker (Kritzmow) - Zuschauer: 133