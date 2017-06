Annäherung im Schildkröten-Tempo

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Illusionen haben ein zähes Leben - auch und vielleicht gerade, wenn es um Hoffnungen auf neue sprudelnde Steuerquellen geht. Ein Parade-Beispiel ist die Finanztransaktionssteuer. Die Idee geht zurück auf den amerikanischen Wirtschafts-Nobelpreisträger James Tobin. Der wollte Ende der 1970er-Jahre eine Spekulations-Steuer auf Transaktionen an den Devisenmärkten einführen. Zwei Jahrzehnte später gründete sich in Frankreich die globale Nichtregierungs-Organisation Attac mit dem Ziel, bei allen Regierungen für eine "Tobin-Solidaritätssteuer" auf sämtliche Finanzprodukte zu werben. Das doppelte Ziel: Einerseits sollte die Steuer die Spekulation an den Finanzmärkten eindämmen, andererseits Milliarden aufbringen, um damit den weltweiten Kampf gegen die Armut zu finanzieren.

Bei den Regierungen stieß das Projekt zunächst auf wenig Gegenliebe. 2001 lehnte der damalige Bundesfinanzminister Hans Eichel (SPD) die Steuer noch ab. Das änderte sich nach der Weltfinanzkrise. Durch sie erhielt die Finanztransaktionssteuer zwei neue Ziele: Der Finanzsektor sollte an den Milliarden-Kosten zur Bewältigung der Krise beteiligt werden. Und die Steuer sollte durch eine Eindämmung der Spekulation eine Wiederholung der Krise verhindern. Im Koalitionsvertrag sprachen sich Union und SPD dafür aus. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble CDU): "Wir kämpfen sehr dafür."

Bislang erfolglos. Das Hauptproblem: Eigentlich müsste die Steuer weltweit und für möglichst viele Finanzprodukte gelten - weil Investoren ihr sonst leicht ausweichen könnten. Doch global ging das schon gar nicht, weil die USA schärfere Regulierungen für den weltgrößten Finanzplatz an der Wall Street in New York ablehnten.

Die EU-Kommission legte deshalb schon im Herbst 2011 das Konzept einer rein europäischen Finanztransaktionssteuer vor. Der Steuersatz sollte 0,1 Prozent beim Handel von Aktien und Anleihen und 0,01 Prozent beim Handel mit Derivaten von Aktien und Anleihen betragen und jährlich rund 50 Milliarden Euro einbringen.

Die Steuer-Euphorie schlug sich vorübergehend in Etat-Planungen nieder. In der des Bundes standen für 2012 zwei Milliarden Euro Einnahmen aus der Finanztransaktionssteuer. Die EU erwartete damals in ihrem Sieben-Jahres-Plan für das Jahr 2020 ein Aufkommen von etwa 57 Milliarden Euro.

Doch die Steuer scheiterte erst auf Ebene der Europäischen Union an Großbritannien und Schweden, dann im Kreis der Euroländer an Luxemburg und den Niederlanden. So entschied sich 2013 eine Gruppe von zunächst elf, dann nur noch zehn EU-Staaten, die Steuer im Alleingang einzuführen - im EU-Rechtsrahmen einer "verstärkten Zusammenarbeit".

Das Fortschritts-Protokoll der Zehn liest sich wie der Bericht über ein Schildkröten-Rennen. Am 26. Mai 2014 sind die Finanzminister übereingekommen, die Steuer schrittweise einzuführen. Am 27. Januar 2015 haben sie ihren Willen bekräftigt, sich weiter für eine Transaktionssteuer einzusetzen. Am 8. Dezember 2015 konnte eine erste Verständigung zu einzelnen Kernbestandteilen der künftigen Steuer getroffen werden. Im Oktober 2016 waren sich die Finanzminister zwar noch immer nicht einig, äußerten aber die Hoffnung, bis zum Dezember könne ein endgültiger Gesetzentwurf vorliegen und die Abgabe im Jahr 2018 erstmals erhoben werden.

Auf dem Treffen der Finanzminister im Dezember 2016 berichtete Österreichs Finanzminister Hans Jörg Schelling als Vorsitzender der Zehner-Gruppe von einer "Übereinstimmung im Hinblick auf Kernelemente einer Finanztransaktionssteuer". Nunmehr erklärte er, es werde "hoffentlich gelingen", das Paket im Rahmen der Juni-Sitzung 2017 der Finanzminister zu verabschieden. Die findet nächste Woche statt. Man darf gespannt sein.

Als hätten die EU- und Euro-Finanzminister nicht genügend gewichtige Steuerprobleme zu lösen: Steuerhinterziehung, Steuerflucht, unfairer Steuerwettbewerb unter den Mitgliedsländern. Doch Illusionen haben eben ein zähes Leben - kosten aber leider auch viel vergeudete Zeit.