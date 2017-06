Seelow: Statt Käse reifen künftig Heilpilze

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Im einstigen Käsewerk der Kreisstadt von Märkisch-Oderland sollen bald asiatische Heilpilze wachsen. Ende Juni will die im November 2016 von acht Gesellschaftern gegründete Phyda AG mit Sitz in Neuenhagen dort die Produktion aufnehmen. Für das Unternehmen seien die Gewölbekeller, in denen einst der Blue Master, eine eigene Seelower Blauschimmel-Käsemarke, reifte, maßgeblich für die Standortwahl gewesen, so Geschäftsführer Prof. Frank Deubler. Damit wolle man auf den Zug der weiter wachsenden Gesundheitsbranche aufbringen. Vielfach würde dieser Markt vor allem aus Asien abgedeckt. Man setze auf den heimischen Anbau, da immer mehr Verbraucher auch auf das Herkunftsland achten, erklärte Deubler. In Seelow soll in einem eigenen Labor dann auch Forschung betrieben werden.