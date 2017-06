"Film ohne Grenzen" feiert Geburtstag

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Saarow (MOZ) Das kleine Filmfestival "Film ohne Grenzen" feiert in diesem Jahr sein fünfjähriges Jubiläum. Vom 14. bis 17. September werden in der Kulturscheune des Eibenhofes in Bad Saarow internationale Filme gezeigt. Das Programm steht unter dem Titel "Good News/Geschichten des Gelingens" und soll sowohl Lang- wie Kurzspielfilme als auch Dokumentationen umfassen. Die Programmmacher sind derzeit noch mit der Sichtung der eingesendeten Filmbeiträge beschäftigt.