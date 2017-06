artikel-ansicht/dg/0/

Puttgarden (dpa) Nach dem Stopp des Fährverkehrs der Reederei Scandlines zwischen Deutschland und Dänemark wegen einer Bombendrohung haben am Abend erste Fähren wieder Puttgarden verlassen können. Dabei handle es sich aber nur um Schiffe, die bereits aus Dänemark kamen und zuvor von der dänischen Polizei auf Sprengstoff durchsucht worden waren, wie ein Sprecher der Lübecker Polizei sagte. Im Hafen von Puttgarden würden noch Schiffe von deutschen Kräften durchsucht. Das gelte auch für eine Fähre in Rostock. Eine weitere Fähre, die "Schleswig-Holstein", wartet vor Puttgarden auf der Ostsee noch auf die Erlaubnis, in den Hafen einlaufen zu dürfen. Der Fährverkehr von Dänemark lief bereits am Nachmittag wieder.