Schlechtes Vorzeichen

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Dass die regionale Zusammenarbeit zwischen Brandenburg und den drei polnischen Nachbarwojewodschaften Lebuser Land, Westpommern und Niederschlesien alles in allem recht gut läuft, liegt auch daran, dass die national-konservative Partei "Recht und Gerechtigkeit" (kurz: PiS) in diesen Regionen nicht an der Macht ist. Jene Partei also, die seit Ende 2015 die Regierung in Warschau stellt, und die wegen ihrer Haltung gegenüber Flüchtlingen sowie unabhängigen Medien und Gerichten europaweit kritisiert wird.