Klatsche für Schäuble

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Ein freies Steuererfindungsrecht kommt weder dem Bund noch den Ländern zu." So hat das Bundesverfassungsgericht die Kernbrennstoffsteuer gekippt. Für den Steuerzahler ist das ein Stück weit beruhigend: Steuern dürfen nicht völlig willkürlich erhoben werden. Erlaubt ist nur, was im Grundgesetz steht. Das lässt sich zwar jederzeit ändern, aber nur mit Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat.