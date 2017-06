Plagegeister im Blutrausch

artikel-ansicht/dg/0/

Und Sonja Jenning Eisenhüttenstadt (MOZ) Das regnerische Wetter verschafft momentan eine kleine Verschnaufpause, aber sobald es wärmer wird, fängt es wieder an zu surren: Stechmücken sind in diesem Jahr eine Plage, Mückensprays ein Verkaufsschlager.

Der Discounter hatte das richtige Händchen: Mückenspray gibt es dort in dieser Woche im Sonderangebot - und war, so berichten es Kunden, gleich schon am ersten Tag ausverkauft. Auch im Drogeriemarkt im City-Center hieß es am Mittwoch: Ware komme erst wieder am nächsten Tag. Dass allerdings noch kein Notstand ausgebrochen ist, sieht man in der Apotheke im City-center: Dort steht ein gut sortiertes Regal mit Sprays und Mitteln gegen Mücken.

Gibt es in diesem Jahr eine Mückenplage? Beim Open-air-Konzert in Wellmitz zum Beispiel haben die kleinen Plagegeister mächtig genervt. Von einer Plage will Ursula Donner, Ortsvorsteherin in Wellmitz, nicht reden. Aber sobald das Wasser in den Flüssen und Gewässern 20 Grad erreicht hat, schlüpfen die Mücken. Wenn man sich schützt, zum Beispiel mit langer Kleidung, sei es auszuhalten. Für die Gärten in Odernähe sei das nichts Ungewöhnliches, bestätigt Josef Hofmann, Geschäftsführer des Regionalverbandes der Gartenfreunde. Und er sagt, was auch viele andere feststellen: "Es sind auf jeden Fall in diesem Jahr viel mehr Mücken als im vergangenen." Das sieht auch Michael Borkmann, Vorsitzender der Gartensparte Waldeck, so: Der relativ milde Winter war ideal für die Insekten. Und die Plagegeister finden sich überall, sogar in der Erde. Vor allem morgens und abends treten sie verstärkt auf. Michael Borkmann hat auch erlebt, dass es wegen der Mücken abends auch im Garten eines Restaurants nicht auszuhalten war. Man musste in die Gaststätte umziehen. Bernd Milow dagegen, der direkt am Bollwerk wohnt, spricht von einem ganz normalen Jahr, was die Mückenbelastung anlangt.

Und was hilft, um es doch draußen aushalten zu können? "Knoblauch", sagt Josef Hofmann lachend. Oder man brennt Duftkerzen ab. Und natürlich helfen die einschlägigen Sprays. Pharmazie-Ingenieurin Heike Rothe aus Frankfurt erklärt die Unterschiede zwischen den Produkten: "Der Standartwirkstoff heißt Icaridin. Er ist in den meisten bekannten Produkten enthalten, ist aber erst für Kinder ab zwei Jahre geeignet. Für kleinere Kinder gibt es Mittel auf der Basis von Citronella. Am besten schützen Produkte mit dem Wirkstoff Diethyltoluamid - kurz Deet -, die sind aber auch etwas teurer und ebenfalls für Kleinkinder ungeeignet." Wer gestochen wurde, dem empfiehlt Heike Rothe kühlende und juckreizstillende Spray, Gele oder Stifte. Bei Überreaktionen helfe Cortison-Gel, das ebenfalls frei verkäuflich sei.

Allerdings hat die Natur zwei Seiten. Was den einen ärgert, kann für andere Lebewesen äußerst wichtig sein. So weist Johannes Giebelmann von der Umweltorganisation Nabu auf den positiven Aspekt der Plagegeister hin: "Die Mücken sind zwar für uns Menschen zeitweise lästig, aber für manch anderes Lebewesen unserer Erde lebensnotwendig. Die Rauchschwalben beispielsweise brauchen unter anderem die Mücken als Nahrung für die Aufzucht ihrer Jungen." Der alarmierende und dokumentierte Rückgang in der Insektenfauna habe inzwischen bereits Auswirkung auf die Vogelwelt.