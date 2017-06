Trauerfeier für letzten DDR-Verteidigungsminister

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Der am 2. Mai verstorbene ehemalige DDR-?Verteidigungsminister Heinz Keßler ist am Mittwoch auf dem Friedhof Berlin-Baumschulenweg beigesetzt worden. An der Trauerfeier nahmen neben der Familie auch Weggefährten wie der frühere SED-Generalsekretär Egon Krenz, ehemalige NVA-Offiziere und Angehörige von Traditionsverbänden teil. Keßler wurde 1985 Minister für Nationale Verteidigung und 1986 Mitglied des SED-Politbüros. 1993 musste er wegen der Toten an der innerdeutschen Grenze eine mehrjährige Haftstrafe antreten.

Heinz Keßler war Antifaschist, Kommunist, und er war Verteidigungsminister der DDR. Nach deren Untergangmusste er wegen der Mauertoten für Jahre ins Gefängnis. Am 2. Mai dieses Jahres ist Keßler im Alter von 97 Jahren gestorben. Nun wurde er beerdigt.

Nein, sie sind nicht in Uniformen gekommen. Die Orden haben sie auch zu Hause gelassen. Doch schon auf dem Parkplatz vor dem Friedhof in Berlin-Baumschulenweg wird schnell klar, dass sich hier nicht gerade Gegner des verblichenen Arbeiter-und Bauernstaates versammeln. Aus einem Auto mit Kennzeichen der Mecklenburgischen Seenplatte weht fröhlich ein DDR-Fähnchen. Zwei betagte Grauhaarige sehen aus, als ob sie sich ein bisschen an dem Kranz festhalten, den sie in die Trauerhalle tragen. Auf der Schleife steht: "Danke Genosse Minister - ASV Vorwärts".

Die Veteranen der Armeesportvereinigung gehören zu einem illustren Kreis von vielleicht 200 Trauergästen, die vom ehemaligen DDR-Verteidigungsminister, Heinz Keßler Abschied nehmen. Auf weiteren Kränzen geben sich die DKP-Berlin oder ISOR zu erkennen. ISOR steht für "Initiativgemeinschaft zum Schutz der sozialen Rechte ehemaliger Angehöriger bewaffneter Organe und der Zollverwaltung der DDR". Der "Fallschirmjäger Traditionsverein Ost" hat ebenso eine Abordnung entsandt wie der "Verband zur Pflege und Tradition der NVA/GT der DDR." GT bedeutet Grenztruppen. Der Verband mit Sitz in Strausberg ist Initiator des Aufrufes "Soldaten für den Frieden".

Und um den ging es Heinz Keßler stets. Das sagt jedenfalls sein Sohn Frank Ulrich, der die Trauerrede hält. Nachdem "Ol' Man River" in der Interpretation von Paul Robeson verklungen ist, liest Keßler Junior einen Text vor, der wenig mit einer Trauerrede gemein hat. Man könnte von einem kämpferischen, biografischen Vortrag sprechen. "Hineingeboren in eine kommunistisch-proletarische Familie und aufgewachsen in Chemnitz" sei Vater Heinz. Außerdem war er ein "lebenslustiger junger Mann, der mit großer Leidenschaft Fußball spielte." Nachdem Keßler zur Wehrmacht eingezogen wurde, nutzte er "die erste Gelegenheit", um auf die sowjetische Seite überzugehen. Allein dafür, hätte er es verdient, als Held in die Geschichte des deutschen Volkes einzugehen. Beifälliges Nicken im Saal.

Heinz Keßlers Mutter wurde von den Nazis ins Konzentrationslager Ravensbrück gebracht. Das Wiedersehen mit ihr hat der spätere Armeegeneral als einen der schönsten Augenblicke seines Lebens beschrieben. Keßlers Vater, unter den Nazis Jahre im Zuchthaus, war ausgesprochener Antimilitarist. Als sein Sohn Heinz dann Berufssoldat wurde, "bedurfte es Diskussionen", sagt Frank Ulrich, der Enkel. Und fügt hinzu, dass Heinz Keßler eigentlich gar nicht zum Militär wollte, dann jedoch "der jüngste General einer europäischen Armee" wurde. "Weil er den Krieg hasste, wurde er Offizier." 1985 folgte er Heinz Hoffmann als Verteidigungsminister nach. 1986 rückte Keßler ins SED-Politbüro auf. Eine Bilderbuchkarriere.

Doch der Skatbruder Honeckers, der viele Schauspieler und Schriftsteller seine Freunde nannte, soll laut den Aussagen seines Sohnes auch Kritik geäußert haben. "Als das Verhältnis der SED zu einigen Künstlern im Zusammenhang mit der Ausbürgerung Biermanns gestört war", äußerte er "voller Sorge", dass die SED den Kontakt zu den Künstlern nicht abreißen lassen dürfe. Heinz Keßler ein Reformer? Das dann wohl doch nicht. Aber mit dem Wirtschaftsboss im Politbüro Günter Mittag soll er sich gestritten haben. Mehrmals. Allein, es nützte nichts. "Dass die DDR 1989/90, auch durch das Mittun Gorbatschows nicht mehr zu halten war, war für meinen Vater und unsere Familie, wie für viele DDR-Bürger eine Lebenstragödie."

Zumindest für die Trauergäste dürfte das mehrheitlich zutreffen. Der Honecker-Nachfolger Egon Krenz (80) ist da, der letzte Spionagechef des MfS, Werner Großmann (88), ebenfalls der letzte DDR-Ministerpräsident mit SED-Parteibuch, Hans Modrow (89). Der darf sich einiges anhören. Denn Heinz Keßler, der am 17. November 1989 als Minister zurücktrat, wurde im November 1990 aus der SED/PDS ausgeschlossen. Wegen seiner "antisowjetischen" Haltung. Keßler war gegen die Gorbatschow-Politik. Doch damit nicht genug. "Die Modrow-Regierung überzog die Mitglieder des Politbüros und andere Funktionäre mit Terror", sagt Frank Ulrich Keßler. Sein Vater verbrachte seinen 70. Geburtstag im Polizeigefängnis in der Keibelstraße. Wegen Amtsmissbrauchs und Korruption. Es ging unter anderem um ein Jagdgebiet der NVA, von dem der Inhaftierte nach seiner Aussage nichts wusste. "Er musste sogar vor den Schließern Meldung machen." Es folgten "unerträgliche Haftbedingungen" im Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen. "Als selbst politisch Blinden klar war, dass die Modrow-Regierung das Land gegen den Baum fuhr, wurden die Inhaftierten entlassen."

1993 wurde Heinz Keßler wegen Anstiftung zum Totschlag im sogenannten "Mauerschützenprozess" zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt. Die meiste Zeit saß er ab. Später trat er in die DKP ein. 2011 kandidierte Keßler sogar für die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus. Im selben Jahr erschien das von Keßler mitverfasste Buch: "Ohne die Mauer hätte es Krieg gegeben." Und was sagte der "Pazifist in Uniform", wie ihn die "Junge Welt" nannte, zum Schießbefehl an der Mauer? Den hat es "nie, nie gegeben."

Am Schluss der Trauerfeier stehen alle auf. Es erklingt die Nationalhymne der DDR. Mit Text. Am Urnengrab werden Fäuste geballt. Ein älterer Herr salutiert sogar. Hans Modrow scheint beim Kondolieren einiges richtigstellen zu wollen. Auf dem Grabstein steht: "Beliebt und unvergessen." Nicht weit entfernt auf dem Friedhof liegt Chris Gueffroy, der im Februar 1989 erschossen wurde. Gueffroy war das vorletzte Todesopfer an der Berliner Mauer und wurde nur 20 Jahre alt.