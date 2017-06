Die Krisen lassen die Börsen kalt

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Die Börsen sind ein Seismograf für politische und ökonomische Stimmungen. Die Angst vor dem Terror, auch die Sorge vor zu vielen Flüchtlingen lösten Ängste aus. Wirtschaftlich relevant war beides bislang nicht. Umgekehrt ist es mit dem Brexit. Die Unsicherheit in der Welt ist groß, wie zuletzt auch die Ereignisse in Katar zeigen, trotzdem eilen die Aktienkurse von Rekord zu Rekord. Ob es in Zukunft so weitergehen wird, weiß niemand. Der Aufschwung könnte noch anhalten, aber die Luft ist dünner geworden.

Die gute Stimmung der Optimisten lässt sich mit Fakten unterfüttern. Die Konjunktur läuft immer besser. Seit der globalen Finanzkrise vor knapp zehn Jahren legten die meisten Volkswirtschaften nur zwischen ein und zwei Prozent zu. Jetzt sind es in den USA wieder mehr als drei Prozent. Auch in Deutschland werden die Prognosen nach oben korrigiert. Das Wachstum in China ist weiterhin robust.

Daneben steht das große Fragezeichen: Was machen die Zinsen? Die US-Notenbank hat zwar die Trendwende eingeleitet und den Leitzins leicht erhöht. Aber eine abrupte Kehrtwende ist nicht zu befürchten. Und in Europa werden die Zinsen frühestens 2018 steigen, vielleicht auch erst später. Damit drängt das im Übermaß vorhandene Geld mangels lohnender Alternativen - etwa Festgeld, Termineinlagen oder Staatsanleihen - weiterhin in Aktien und Immobilien.

Der oft beschworene Crash am Kapitalmarkt ist auch deshalb nicht zu erkennen, weil die ökonomischen Großthemen Brexit und die neue US-Handelspolitik inzwischen ihren Schrecken verloren haben. Entweder sind die Folgen noch gar nicht absehbar wie beim Brexit. Oder ein Handelskrieg wird ausbleiben, weil sich der US-Präsident eines Besseren besonnen hat.

Das bedeutet nicht, dass der Boom weitergehen wird. Denn auch die Pessimisten können gute Gründe vorweisen. Die weltweite Verschuldung, sowohl der Staaten als auch der Privathaushalte, ist unvorstellbar hoch - in den USA sind es mehr als 30 Billionen Dollar. Es ist zu viel billiges Geld im Umlauf. Was soll der Privatanleger machen? Seriöse Ratgeber können ihm auch nur Argumente liefern. In Deutschland finden sie leider wenig Gehör. Nur jeder siebte Bundesbürger steckt Geld in Aktien oder Aktienfonds. Immerhin dies lässt sich mit Gewissheit sagen: Das ist irrationaler als jede noch so irrationale Börse.