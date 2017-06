Polizeibericht Schwedt vom 07.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Uckermark (moz) Unter Drogeneinfluss am Steuer

Prenzlau. Die besondere Nervosität eines Fahrers fiel bei einer Verkehrskontrolle am Sonnabendmorgen den Polizisten auf. Sie testendaraufhin den Mann. Der Drogenschnelltest zeigte positive Ergebnisse auf Drogenkonsum. Die Beamten brachten den 33-Jährigen in ein Krankenhaus zur Blutentnahme.Der Fahrer muss sich nunwegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Bei Einbruchversuch Türen beschädigt

Templin. Gewaltsam versuchten Unbekannte die Fahrradbox vor einem Mehrfamilienhaus in der Straße der Jugend in Templin am Sonnabend zu öffnen. Das gelang teilweise. Das herausgezogene Rad ließen die Täter allerdings liegen. Auch das gewaltsame Öffnen einer Wohnungstür misslang.