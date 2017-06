Polizeibericht Eberswalde vom 07.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau. Nach einem Unfall zwischen dem Autobahndreieck Barnim und der Anschlussstelle Hohenschönhausen mussten der 20-jährige Fahrer eines Opel und seine 21-jährige Beifahrerin ins Krankenhaus geflogen werden. Der Wagen war am Sonntag gegen 18 Uhr von der Fahrbahn abgekommen, durch die Luft geschleudert worden und kam auf der Fahrbahnseite zum Stehen. Die Autobahn wurde beidseitig gesperrt.

Ein Toter undzwei Verletzte

Ladeburg. Ein 17-Jähriger ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Er saß in einem Peugeot, der gegen 11 Uhrvon Ladeburg Richtung Wald unterwegs war, vom Plattenweg abkam und gegen einen Baum prallte. Der Fahrer, ein 16-Jähriger ohne Führerschein, und seine Beifahrerin wurden schwer verletzt. Der 17-jährige Mitfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Alarmanlagevertreibt Reifendiebe

Weesow. Nur die Radbolzen haben Diebe in der Nacht zum Dienstag von einem Peugeot abschrauben können. Als die Alarmanlage ansprang und der Besitzer aus seinem Haus kam, türmten sie. Vier unbekannte Räder lagen neben dem Auto.

Flotte Wasserfahrt mit 1,66 Promille

Werbellin. Die Wasserschutzpolizei hat am Freitagnachmittag auf dem Pechteich einen Jetski-Fahrer gestoppt, weil dieser mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch war und führten einen Schnelltest durch. Der Wert lag bei 1,66 Promille.

Statt MercedesBargeld gestohlen

Althüttendorf. Zwischen Sonnabend und Sonntagmittag haben sich Diebe Zutritt zu einem Firmengelände in der Angermünder Straße verschafft. Der Versuch, einen Mercedes zu stehlen scheiterte, da das Fahrzeug defekt war. Stattdessen nahmen die Einbrecher Bargeld in noch unbekannter Höhe mit. Die Polizei sicherte Spuren.