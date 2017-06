Polizeibericht Bernau vom 07.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau. Zwischen dem Autobahndreieck Barnim und der Anschlussstelle Hohenschönhausen gab es am Sonntag gegen 18 Uhreinen Verkehrsunfall. Ein 20-Jähriger fuhr in Richtung Spreeau, als er aus ungeklärter Ursache nach rechts abkam und über die Schutzplanken fuhr. Dadurch schleuderte das Auto durch die Luft, überschlug sich und kam auf der rechten Fahrbahnseite zum Stehen. Rettungskräfte bargen Fahrer und die 21-jährige Beifahrerin. Beide wurden in eine Krankenhaus geflogen. Die Autobahn war auf beiden Seiten zur Unfallaufnahme gesperrt.

Alarmanlage vertrieb Reifendiebe

Weesow. Am Dienstag gegen 3 Uhr wurde ein Audi-Fahrer geweckt, als vor seinem Haus in der Weesower Dorfstraße die Alarmanlage seines Pkw ansprang. Er hörte ein anderer Fahrzeug davonrasen. Bei seinem Auto waren bereits die Radbolzen abgeschraubt und vier unbekannte Räder lagen neben dem Audi. Der Mann informierte die Polizei. Die Beamten nahmen eine Anzeige auf, stellten die Räder sicher.

Flotte Wasserfahrt mit 1,66 Promille

Werbellin. Am Freitagnachmittag stoppten Polizeibeamte der Wasserschutzpolizei auf dem Pechteich einen Jetski-Fahrer, weil er mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch war und führten einen Schnelltest durch. Der gemessene Wert lag bei 1,66 Promille.

Betrunken gegen Pfeiler gefahren

Bernau. In der Börnicker Chaussee rammte eine Skoda-Fahrerin am Montagmorgen beim Ausfahren einen Pfeiler. Als die Polizei eintraf, bemerkten die Beamten Alkoholgeruch, führten einen Schnelltest durch. Das Messgerät zeigte 1,9 Promille. Die 28-Jährige musste zur Blutprobe, der Führerschein wurde sichergestellt.

Einbruchin Bäckerei

Zepernick. Zwischen Sonntag und Dienstag wurde in eine Bäckerei in der Schönower Straße eingebrochen. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall auf.

Bargeldgestohlen

Althüttendorf. In der Nacht zum Sonntag drangen Diebe in eine Firma in der Angermünder Straße ein und entwendeten Bargeld.

Berlin. Auf der Landsberger Allee ist stadteinwärts zwischen Siegfriedstraße und Zechliner Straße der linke Fahrstreifen gesperrt.

