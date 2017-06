Polizeibericht Gransee vom 07.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Rheinsberg. Aus einer Senioreneinrichtung an der Mariefredstraße in Rheinsberg wurde am Sonntagmorgen ein 88-jähriger Bewohner vermisst. Mitarbeiter informierten gegen 8 Uhr die Polizei. Der demente und schlecht orientierte Mann wurde umgehend in der Stadt gesucht. Eine Polizeistreife stellte ihn gegen 8.30 Uhr gar nicht weit entfernt von der Senioreneinrichtung, in der Nähe eines Supermarktes an der Paulshorster Straße, wohlbehalten fest und brachte ihn zurück ins Heim.