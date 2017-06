Polizeibericht Oranienburg vom 07.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg. Anwohner der Bernauer Straße haben am Pfingstmontag die Polizei alarmiert, weil sie fürchteten, ein junger Mann könnte sich von einem Dach stürzen. Tatsächlich hatte sich der 20-Jährige auf das Dach zurückgezogen, um einen Joint zu rauchen. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen. Das Cannabis wurde ihm abgenommen.

Einbrecher verjagt

Oranienburg. Ein wachsamer Bürger hat sich in der Nacht zu Dienstag in Wiesbadener Straße einem mutmaßlichen Einbrecher in den Weg gestellt. Dieser verließ das Grundstück fluchtartig in Richtung Lehnitzschleuse, als er den Anwohner entdeckte. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief allerdings ergebnislos.

Radfahrer verletzt

Germendorf. Ein 13-jähriger Radfahrer ist am Dienstag um 7.40 Uhr auf der Germendorfer Dorfstraße angefahren und verletzt worden. Eine Opel-Fahrerin hatte das vorfahrtsberechtigte Kind übersehen und mit ihrem Fahrzeug leicht berührt. Der Radfahrer stürzte und verletzt sich leicht am Knie.