Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 07.06.2017

Bundespolizisten und polnische Grenzschützer haben am Wochenende einen in Berlin gestohlenen Honda Accord auf der Autobahn sichergestellt. Die Streife wollte das Auto mit polnischen Kennzeichen 500 Meter hinter dem Rastplatz Biegener Hellen Süd kontrollieren. Der Fahrer stoppte zwar, flüchtete aber sofort zu Fuß und verschwand in einem nahen Waldstück. Die Suche blieb trotz Hunde-Einsatz ohne Erfolg. Die am Auto angebrachten polnischen Kennzeichen waren ursprünglich für eine Toyota ausgegeben worden.

Zweifache Diebin festgenommen

Am Bahnhof haben Bundespolizisten eine mit zwei Haftbefehlen gesuchte junge Frau entdeckt. Gegen die 31-Jährige hatte die Leipziger Staatsanwaltschaft gleich zwei Haftbefehle wegen Diebstahls erlassen. Sie sollte Geldstrafen in Höhe von insgesamt 2042 Euro zahlen oder Freiheitsstrafen von 100 Tagen verbüßen. Da die Frau die Geldstrafen nicht bezahlen konnte, wurde sie in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Ohne Fahrerlaubnis am Steuer

Bei einer Verkehrskontrollein Müllrose haben Polizeibeamte am Montag gegen 22.20 Uhr einen VW gestoppt. Der 35-jährige Fahrer konnte den Beamten keine gültige Fahrerlaubnis vorlegen. Er muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Gegen die gleichaltrige Beifahrerin als Fahrzeughalterin wird ebenfalls ermittelt, das sie den Mann fahren ließ.

Geblitzt wird heute unter anderem in der Luckauer Straße in Richtung Große Müllroser Straße.

Blitzer