Kopfüber in die Tiefe

Nauen (MOZ) Testsprung gelungen: Dieses Jahr hat sich die Freiwillige Feuerwehr Nauen etwas Besonderes zum Tag der offenen Tür am Samstag, 17. Juni, einfallen lassen. Den Organisatoren ist es gelungen, einen professionellen Stuntman zu gewinnen. Jetzt fragt man sich: Was hat der Stuntman mit der Feuerwehr zu tun? Genau da liegt der Hase im Pfeffer.

Neben ihren vielen Einsätzen im täglichen Leben werden die Kameraden der Feuerwehr auch zur Set-Absicherung bei Filmaufnahmen gerufen. Bei gefährlichen Actionszenen wie Autoexplosionen, brennenden Häusern oder brennenden Personen sichern sie zusammen mit erfahrenen Stuntleuten den Gefahrenbereich am Drehort ab. "Am Tag der offenen Tür wird die Stuntman-Crew gemeinsam mit dem Stuntman Tilo Hase die Rettung einer brennenden Person präsentieren. In diesem Jahr haben die Kameraden der Feuerwehr keine Mühen gescheut, um diesen Tag für die Nauener als einen erlebnisreichen Tag zu gestalten", versichert Feuerwehrkamerad Robert Matuszewski aus Nauen, der seit Jahren aktives Mitglied bei der Nauener Feuerwehr ist. Er konnte den Profi-Stuntman Tilo Hase für den Tag der offenen Tür gewinnen. Beide kennen sich von der Arbeit beim Baumaschinen-Verleiher Collé aus Brieselang, der mit seinen Gerätschaften den Tag der offenen Tür unterstützt.

Einen Probesprung gab es am Mittwoch, zu dem zahlreiche Pressevertreter gekommen sind. Ein Feuerwehr-Drehleiterwagen der Einheit Nauen und eine Hebebühne der Firma Collé standen ihnen zur Verfügung, den Testsprung aus verschiedenen Perspektiven zu filmen und zu fotografieren. "Höllisch gefährlich wegen der Winböen!", rief Tilo Hase den Reportern aus rund 15 Metern Höhe zu - auf einer Holzplatte, nicht größer als ein Backblech, stand der Stuntman nun ungesichert und versuchte die Sprungverhältnisse einzuschätzen. Den ersten Versuch musste er wegen der Böen abbrechen. Mit dem zweiten Versuch klappte der Sprung und er landete krachend inmitten des Sprungkissens.

"Als Höhepunkt des Tages zeigt uns unser Stuntman diesen spektakulären Sprung aus 15 Metern Höhe - kopfüber in die Tiefe, so, wie man es in Actionfilmen sieht", erläutert Feuerwehrmann Matuszewski. Stuntman Tilo Hase landet dabei in einem Sprungkissen aus etwa 300 Pappkartons, die von der Firma Wepoba Wellpappenfabrik in Wustermark zur Verfügung gestellt wurde. "Um einen Tag in dieser Form zu gestalten, sind wir Stuntmänner auf Sponsoren angewiesen. Gemeinsam mit den Menschen der Stadt, den Unternehmen in der Region und den Mitarbeitern der Stadt ist es der Feuerwehr gelungen, diesen Tag zu einer gelungenen Veranstaltung werden zu lassen", sagt Tilo Hase. "Natürlich werden die Gäste hautnah mit einbezogen, schließlich wollen wir ja auch Teamarbeit fördern", unterstreicht Hase, der für bekannte Film- und Fernsehaufnahmen sehr oft mit Feuerwehren zusammengearbeitet hat und sich neben seinem Beruf auch für soziale Projekte engagiert.

Neben dem Infostand der Feuerwehr finden die Besucher auch die Gelegenheit, sich an Ständen - unter anderem der Polizei, dem Rettungsdienst der Havelland Kliniken Unternehmensgruppe, dem Abschleppunternehmen Grabow, den Johannitern, dem ASB, dem Verein Mikado oder dem Landesjagdverband über die Attraktivität einer beruflichen Ausbildung oder deren Verbandsaktivitäten zu informieren. "Wir wollen auch mit einfachen Mitteln ein breites Spektrum der Feuerwehrarbeit darstellen", erklärte Stadtwehrführer Jörg Meyer. "Interessierte können unter anderem verschiedene Löschfahrzeuge unter die Lupe nehmen, darunter auch unser neues Löschfahrzeug, das an diesem Tag eingeweiht wird", sagt er.