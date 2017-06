Ein Hort-Container als Schatzkiste

artikel-ansicht/dg/0/

Neu Zittau/Erkner/Woltersdorf (MOZ) Nach einem Tag der offenen Tür am Sonnabend geht am Montag der Hort-Container in Neu Zittau in Betrieb. Die provisorische Unterbringungsform für Kinder, inzwischen weit verbreitet, wird längst akzeptiert. Langfristig allerdings sind Container schlicht zu teuer.

artikel-ansicht/dg/0/1/1579590/

Ansturm auf den Kicker: Toni, Colin, Nele, Tim und Philipp durften am Mittwoch schon mal in den Container schauen. Die Vorschulkinder kommen im Sommer in die erste Klasse. Der Container ist hauptsächlich für Dritt- und Viertklässler gedacht.

Gleich am Eingang hängen rechts an einer Wand auf bunten Zetteln die Hausvereinbarungen. Ricarda Hochstein und ihre Kollegin Jeannette Dorll haben sie ausgearbeitet. Die beiden Erzieherinnen der Neu Zittauer Kita Rappelkiste haben in ihrem sechsköpfigen Team eine umfassende Hortkonzeption erstellt. Wenn ab Montag die Dritt- und Viertklässler der Neu Zittauer Grundschule in den beiden Gruppenräumen betreut werden, sollen sie sich wohlfühlen. Es gibt Bastelecken, einen als "Friseursalon" gekennzeichneten Bereich, der mit Vorhängen abgeteilt ist, Garderoben-Räume, in denen jedes Kind einen Aufkleber mit seinem Namen vor dem Kleiderhaken und der Bank für die Hausschuhe findet.

Der Hort wird sich dann auf drei Standorte verteilen: die Kita für die Erstklässler, Räume in der Schule selbst für die Zweitklässler und der Container für die Älteren. Für bis zu 25 Kinder ist der Container zugelassen. "Hell, freundlich, altersspezifisch gestaltet" - so sieht Ricarda Hochstein die Räume, die einen eigenen Namen tragen: Schatzkiste. Am Sonnabend sind Eltern und Kinder ab 10 Uhr zum Kennenlernen willkommen.

In Erkner ist der Hort-Container gerade erst vom Gelände der Kita Koboldland verschwunden. Die Erfahrung war durchweg positiv, sagt Erzieherin Petra Büschenfeldt. "Wir hatten erst ein bisschen Angst davor", räumt sie ein. "Aber die Kinder haben das gut angenommen." Einige der 90 Schüler seien sogar traurig gewesen, als die Container wieder wegkamen. In Erkner wurden sie bekanntlich an die Kita Knirpsenhausen umgesetzt.

In Woltersdorf dient ein dreigeschossiger Container mit 13 Klassenräumen seit Schuljahresbeginn dem Unterricht an der Grundschule. "Wir sind damit zufriedener als mit dem Flachbau", sagt Schulleiter Claus-Dieter Stahl. Die Räume hätten eine gute Größe. Abstriche macht Stahl nur, weil die Räume im Sommer mitunter sehr warm werden, auch laut sei es. Aber das sei an einer Grundschule normal.

Auch wenn die Vorstellung von einem seelenlosen Aufbewahrungsort überwunden ist - langfristig sind Container keine Lösung. Das liegt vor allem an den Kosten. Knapp 10 000 Euro im Monat hat allein die Miete für die Hort-Container in Erkner gekostet, sagt Kämmerin Margit Schindelasch. In Neu Zittau sind für ein Jahr Miete 29 500 Euro in den Haushalt eingestellt, sagt die Kämmerin im Amt Spreenhagen, Monika Priemer. Margit Schindelasch verweist zudem auf hohe Betriebskosten. "Wir haben dort mit Strom heizen müssen, das ist ziemlich teuer."

In der Gemeindevertretung von Gosen-Neu Zittau wurde auch über den Kauf der Container gesprochen. Das wäre im Zweifelsfall immer noch möglich, meint Amtsdirektor Joachim Schröder. In der Gosener Kita "Schlumpfenland" dient seit "mindestens 12 Jahren", so Schröder, ein Container als Anbau. Er wurde seinerzeit ebenfalls als Provisorium angeschafft. "Das geht nicht mehr lange, der ist jetzt marode", sagt Schröder.