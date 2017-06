Deutsche Bahnrad-Meisterschaften gestartet

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mit einer starken Vorstellung des deutschen Auswahl-Vierers in der Mannschaftsverfolgung über 4000 Meter begannen am Mittwoch die deutschen Bahnrad-Meisterschaften in der Frankfurter Oderlandhalle. Das Quartett mit Lucas Liß, Theo Reinhardt, Kersten Thiele und Domenic Weinstein unterbot im Finale in Bahnrekordzeit von 3:58,338 die 4-Minuten-Marke, die das Tor zur Weltklasse bedeutet. „Das war unser Plan gewesen“, sagte Bundestrainer Sven Meyer. „Das es aber so gut klappt, ohne gezielte Vorbereitung, ist super.“