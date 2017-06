Beide Ensembles in Paderborn erfolgreich

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (jök) Zwei Holzbläserensembles aus der Musikschule Beeskow haben sich beim Bundeswettbewerb von Jugend Musiziert in Paderborn achtbar geschlagen. Das Saxofon-Quartett "Be, Es und Co." mit Marie Graßmel, Sophie Larski, Marc Schumann und Jacob Noack nahm mit 21 von 25 Punkten sehr erfolgreich am Bundeswettbewerb teil. Das Trio Neue Musik (Katharina Horn, Querflöte, Marie-Antonia Schwebe, Saxofon und Moritz Michalski, Klavier) erhielten für ihre Darbietung von der Jury 19 Punkte. Sie spielten, wie schon beim Landeswettbewerb in Cottbus, das 15-minütige Stück "Fukushima-Suite" von Mauro Porro. Beide Ensembles werden von Musikschullehrer Alexander Doroshkevich angeleitet. Er zeigte sich nach dem Wettbewerb zufrieden: "Das sind schöne Ergebnisse für einen Bundeswettbewerb." Immerhin seien 72 Ensembles in Paderborn gegeneinander angetreten. Seine jungen Musiker hätten sich gut weiterentwickelt. Auch der Beeskower Musikschulleiter Jürgen Wesner zeigt sich zufrieden: Wir hatten seit mehr als zehn Jahren keine Musiker mehr bei einem Bundeswettbewerb. Dass alle sieben es so gut geschafft haben, macht mich stolz."