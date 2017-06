Den Weltmeister auf Schlagdistanz

artikel-ansicht/dg/0/

Düsseldorf (RA) Ein wenig neidisch ist Gabriele Paul schon auf die Gabe ihres Mannes: "Wenn die Chinesen oder Japaner an uns vorbeikamen, dann erkannte er doch glatt die Stars." Das Fehrbelliner Paar erfüllte sich am vorigen Wochenende einen innigen Wunsch und fuhr zur Tischtennis-Weltmeisterschaft nach Düsseldorf. Dass die Pauls den deutschen Spitzenspielern um Dimitrij Ovtcharov und Timo Boll sowie den asiatischen Könnern ganz nah kamen, basierte auf der am Fan orientierten Ausrichtung des Turniers. Dass es nicht vollständig in die Kategorie zuschauerfreundlich fiel, lag an den Wegen, um zur Gastronomie zu kommen. Gabriele Paul: "Man musste leider raus aus der Halle und sich Essen und Trinken von außerhalb holen." Dennoch: Die WM vor der Haustür war für das Fehrbelliner vom Tischtennis infizierte Paar "das absolute Highlight". "Wir waren in den letzten Jahren bei den German Open", erklärte Hans-Joachim Paul, der seinen Schläger für den SV 90 Fehrbellin durchzieht. Aber diesen höchstklassigen Wettkampf wollten sie sich nicht entgehen lassen. Ab Achtelfinale saßen sie in der Halle, natürlich auch in den Endspielen, als Long Ma durch das 4:3 gegen Zhendong Fan sowie jener Zhendong mit Partner Xu Xin durch das 4:1 gegen Morizono/Oshimna Weltmeister wurden. "Das war super cool", freute sich Gabriele Paul noch Tage nach dem Event. "Unsere deutschen Leute sind leider schon ausgeschieden gewesen. Das ist zwar sehr, sehr schade gewesen, jedoch keine Schande." "Die Chinesen und Japaner sind nicht zu toppen", ergänzte Hans-Joachim Paul. "Sie scheinen mit dem Schläger in der Hand geboren zu werden."