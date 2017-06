Görke diskutiert mit Elftklässlern in Nauen

artikel-ansicht/dg/0/

Nauen (MOZ) Brandenburgs Finanzminister Christian Görke (Linke) hat am Mittwoch das Goethe-Gymnasium in Nauen besucht. Dort nahm er an einem Gesprächsforum mit Elftklässlern des Faches Politische Bildung teil und diskutierte über aktuelle politische Themen wie die Fertigstellung des Flughafens BER.