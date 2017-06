Kinder gestalten Absperrzäune der alten Granseer Post

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (mhe) Farbenfroh statt trist kommen jetzt die Zäune an der alten Post in Gransee daher. Die Vorschulkinder aus der Kita "Bärenwald" und der Kita "Zwergenland" zeichnen dafür verantwortlich.

artikel-ansicht/dg/0/1/1579605/

Die Gestaltung der Trennwände wurde angeregt durch den Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Gransee, betreut und begleitet durch die Gewo Gransee, umgesetzt durch die beiden Kitas mit Unterstützung der Eltern. "Die Entwürfe kamen von den Kindern, Grafikerin Frau Sadowskie hat die Entwürfe auf die Wand gezeichnet und die Kinder haben diese dann farblich gestaltet - ein vielfältiges und gelungenes Gemeinschaftsprojekt. Wir hatten alle großen Spaß", so Susanne Mietrasch, Technische Leiterin bei der Gewo, die sich bei allen Beteiligten für die Zusammenarbeit bedankt.

Die neuen Bilder an der alten Post zeigen den Weg durch die Stadt mit der Stadtmauer, vorbei an bekannten Gebäuden und Landschaften - von der Stadtschule, zum Rathaus, Stadttor bis in den Stadtwald zur Warte. Und natürlich kommt man an beiden Kitas vorbei.