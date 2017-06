Bambini wetzen als Erste voller Eifer los

artikel-ansicht/dg/0/

178 Beinpaare setzen sich im Tierpark in Bewegung: Auf fünf verschiedenen Distanzen wurde der 9. Angermünder Wiesellauf absolviert. Hier starten die 4-Kilometer-Läufer, unter ihnen die späteren zeitschnellsten Mädchen und Jungen, Sarah Kundschaft (Mitte/N © Carola Voigt

Fünf Streckenlängen, die je nach Altersklasse zu besetzen waren, standen für die Läufer zur Verfügung. Auch drei Walker machten sich auf den Weg und absolvierten sieben Kilometer auf Zeit. Die jüngsten Kinder, jene unter acht Jahren, waren als Erste über 600 Meter dran. Ganz aufgeregt fieberten die 34 Teilnehmer dem Startschuss für die Bambinistrecke auf der Linie entgegen und wetzten dann voller Eifer los.

Alina Lindemann von den Angermünder Wieseln (Jahrgang 2010) lief nach 2:38 Minuten als Siegerin über die Ziellinie. Der schnellste Junge, Ole Breitbeck vom Angermünder FC, brauchte sechs Sekunden länger.

Der Kinderlauf für die Altersklassen U 10 und U 12 über 1,5 Kilometer war mit 54 Startern der am stärksten besetzte. Friedrich Müller von der Grundschule "Gustav Bruhn", auch aktiver Schachspieler, brauchte als Schnellster 5:08 min, Jamie Ettinger aus der gleichen Schule war mit 5:18 min schnellstes Mädchen. Die Schmöllnerin Romy Prinz kam hier als Dritte ein (5:42 min). Romy, Jahrgang 2008, war übrigens bei allen neun Wiesel-Läufen dabei - beim ersten war sie gerade mal zwei Jahre. Tritt der zweijährige Tony Wolff, diesmal der jüngste Wieselläufer, mal in ihre Fußstapfen?

33 Kinder absolvierten die Wieselstrecke, die über vier Kilometer führte. Jamhor Arabzada (15:49 min) und Sarah Kundschaft (18:48 min) liefen zuerst über die Ziellinie. Auf den Volkslauf, der sieben Kilometer betrug, gingen 31 Sportler. Nach 26:47 min war Mark Rathsmann der erste Zieleinläufer. Kathleen Reinhardt aus Eberswalde kam als schnellste Frau an (35:13 min).

13 Kilometer waren bei der Hemme-Milch-Strecke zu laufen. 23 Sportler waren dabei. Marco Terei von Athleticon Bad Freienwalde schaffte diese Distanz in 48:44 min. Manon Albrecht (ESV Angermünde) lief als erste Frau nach 1:04:20 Stunden ein.

Bei diesem Angermünder Lauf fielen traditionell keine Startgebühren an - um so wichtiger war es Bürgermeister und Tages-Moderator Frederik Bewer, den Unterstützern öffentlich Danke zu sagen. Durch ihre Hilfe konnten die vielen Pokale und Urkunden finanziert und ein attraktives Rahmenprogramm geboten werden. So probierten sich die Kinder unter anderem beim Bubble-Football aus, bauten ihre "überschüssige Energie" ab, indem sie einfach mal ganz legal andere umrempeln konnten.