Finanzamtstandort in Nauen nicht in Gefahr

Nauen (pat/nfa) Ängste unbegründet: Trotz der angekündigten Verwaltungs- und Strukturreform wird das Nauener Finanzamt nicht geschlossen werden. Das betonte Brandenburgs Finanzminister Christian Görke (Linke) am Mittwoch. "Der Standort steht keinesfalls in Frage. Diese Zusage habe ich gegeben", betonte er nach einem Arbeitsgespräch unter anderem mit der Vorsteherin des Finanzamtes, Renate Geiseler.

Das Havelland habe genügend Steuerbürger, insofern gebe es bis Minimum 2030 keine Vakanz. Görkes Ankündigung galt vor allem den Beschäftigen des Nauener Finanzamtes. "Es ist eines der leistungsfähigsten Finanzämter im gesamten Land Brandenburg. Es wird gut geführt und ist gut strukturiert. Die Mitarbeiter leisten einen hervorragenden Job. Deshalb gibt es auch keinen Grund, den Standort zu schließen", so der Finanzminister mit Verweis auf die Erhebungssätze, die fasst ausnahmslos über dem Landesdurchschnitt lägen.

In dem Finanzamt ist eine der größten Lohnsteueraußenprüfungsstellen des Landes angesiedelt. Diese prüft die zum Lohnsteuerabzug verpflichteten Arbeitgeber insbesondere in der Region Potsdam, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg an der Havel und Havelland. Zum Zuständigkeitsbereich gehören rund 18.000 Arbeitgeber.

Görke bezeichnete das Nauener Finanzamt als besonders "leistungsstark und effizient". In ihm arbeiten insgesamt 185 Beschäftigte. Zugleich warb der Minister für den am 25. Juli startenden neuen ELSTER-Internetauftritt - das elektronische Dienstleistungsportal der Finanzverwaltung.

"Die Internetseite werde dann auch für mobile Endgeräte optimiert sein wird. Schon heute geben rund zwei Drittel der Steuerzahler im Land Brandenburg ihre Steuererklärung elektronisch ab. Mit dem neuen Portal soll die Kommunikation mit dem Amt noch einfacher werden", erläuterte Görke. Er hoffe darauf, dass auch die älteren Mitbürger nach und nach vom herkömmlichen Papier hin zur elektronischen Variante wechseln.