Beeskow in Feierstimmung

Beeskow (MOZ) Am Freitag startet um 19 Uhr das Beeskower Altstadtfest, das am Sonntag mit dem Altstadtlauf seinen Abschluss findet. Eingebettet ist in diesem Jahr das 135-jährige Jubiläum der Beeskower Feuerwehr.

Gegründet wurde die Beeskower Feuerwehr am 10. Februar 1882. So steht es in der dicken Chronik. Unter Leitung des Apothekers Pinnow wurde ein Aktionsausschuss gegründet, vertreten von Handwerkern und Kaufleuten der Stadt. Bereits im März zählte die Wehr 50 Mann. Der erste Oberführer war der Schornsteinfegermeister Engelhusen.

Bis heute setzt sich die Wehr aus Freiwilligen zusammen. "Nur nach dem Krieg wurden Männer zwangsverpflichtet. Davon kann Siegfried Bärwald aus der Alters- und Ehrenabteilung noch berichten", erzählt der heutige Stadtwehrführer Alexander Voigt, der 114 aktiven Mitgliedern und einer 56 Personen starken Jugendwehr vorsteht.

Mit einem Fackelumzug von der Feuerwache über die Luch- und Schulstraße bis zum Markt wird die Feuerwehr das Jubiläum einleiten. Der Zug startet am Freitag um 19.30 Uhr. "Wir würden uns freuen, wenn uns viele Bürger und Kinder mit Lampions begleiten", bittet Alexander Voigt. Danach ist Party im Festzelt, um 21 Uhr wird Bürgermeister Frank Steffen das Fest offiziell eröffnen.

Am Sonnabend wird sich die Beeskower Feuerwehr beim Zukunftstag präsentieren. An verschiedenen Stationen erfahren die großen und kleinen Besucher mehr über die Arbeit der Polizei, der Verkehrswacht, des Rettungsdienstes und natürlich die Feuerwehren. "Bei zwei Einsatzübungen im Stadtzentrum werden wir am Sonnabend um 13.30 und16 Uhr zeigen, was wir können", berichtet Voigt. Bei der 6. Juniorakademie, an dessen Vorbereitung auch der Kreis-Feuerwehrverband beteiligt ist, können sich Schüler über Berufe im Bereich Sicherheit (Katastrophenschutz und Brandbekämfpung) sowie der Landwirtschaft informieren.

Da in diesem Wochenende das Altstadtfest und die Brandenburger Landpartie gleichzeitig stattfinden, haben die Veranstalter aus der Not eine Tugend gemacht und setzen Busshuttle ein (siehe Seite 13). So wird sich in Ranzig nicht nur die örtliche Agrargenossenschaft präsentieren, sondern auch die örtliche Feuerwehr und das technische Hilfswerk.

Den ganzen Sonnabend - Beginn ist um 10 Uhr mit einem Frühschoppen - gibt es ein buntes Programm in Beeskow - auch viel für Kinder. Ab 14 Uhr laden 16 "offene Höfe" ein, die beliebte Berliner Theatergruppe wird auf den Straßen unterwegs sein, schon um 10 Uhr startet das ganztägige Beach-Volleyballturnier in der Straße am Markt. Es treten Tanzgruppen auf, eine Trommelgruppe und das Kinder Blasorchester der Grundschule an der Stadtmauer. Moderiert wird das gesamte Programm von Bernd Breitag.

Der Tag endet um Mitternacht mit einer Feuershow und Party bis 2 Uhr. Die Jugend kann im Club Treibstoff auf einer Aftershowparty weitermachen. Dorthin bringt sie ein Shuttle vom Marktplatz.

Nach dem Altstadtlauf am Sonntag (Beginn 9 Uhr) gibt es weiter Unterhaltung im Festzelt auf dem Marktplatz, ab 13 Uhr präsentieren Anthony und Lina Feller Country-Musik. Gegen 16 Uhr findet das Fest seinen Abschluss.