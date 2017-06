Widerspruchsfrist endet

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Heute endet die Abgabefrist für Einwendungen gegen den Entwurf des Sachlichen Teilregionalplanes "Windenergienutzung". In dem Plan werden Flächen aufgeführt, die aus Sicht von Planern geeignet sind, um dort Windkraftanlagen aufzustellen. Sowohl im Amt Schlaubetal, das von fünf Flächen betroffen ist, als auch in Eisenhüttenstadt, wo ein Waldstück bei Diehlo als geeignet eingeschätzt wird, gibt es eine eindeutige Ablehnung gegen die Pläne. In Mixdorf hat sich eine Bürgerinitiative gegründet, in Diehlo wurden einmal mehr Unterschriften gesammelt. Auch die Gemeindevertretungen und Stadtverordnetenversammlungen haben eindeutige negative Voten abgegeben. Monika Senzel, Bürgermeisterin von Schlaubetal, deren Ortsteil Fünfeichen betroffen ist, hat in einem persönlichen Widerspruch ihrem Ärger Luft gemacht. Drei Entwürfe des Regionalplanes gibt es inzwischen und schon bei den ersten zwei Entwürfen hat die Gemeinde Schlaubetal Widerspruch eingelegt. Die Bedenken wurden nicht berücksichtigt. "Ich muss mich doch sehr wundern, wie in Brandenburg mit Sorgen und Problemen der Bürger umgegangen wird", schreibt Monika Senzel in ihrem persönlichen Widerspruch. Sie fordert, die Sorgen und Ängste ernst zu nehmen. "Hier geht es nicht nur um die Vernichtung bzw. Gefährdung von Lebensräumen von Tieren und Pflanzen sondern zuallererst um die Erhaltung und Bewahrung der Lebensräume der Menschen."